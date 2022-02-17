Минсельхоз указал на предпосылки подорожания в России четырех категорий продуктов

Москва, 17 февраля. Хлеб, молоко, сахар и овощи могут вырасти в цене в текущем году, предупредили в Министерстве сельского хозяйства РФ.

Замглавы ведомства Оксана Лут заявила, что подорожание может продолжаться до уборки нового урожая. По ее словам, рыночные цены будут повышаться из-за сворачивания госрегулирования.

«В прошлом году у нас была регулируемая цена (на сахар. — Прим. ред.) — 36 рублей за килограмм у производителей, 46 — в рознице, поэтому сейчас фактически у нас год к году будет большой рост, он уже виден, порядка 30 процентов составляет рост у производителей», — цитирует ее ТАСС.

Стоимость импортных продуктов вырастет в случае ослабления рубля на фоне усиливающегося геополитического давления, объяснял ранее экономист Андрей Верников.

Предпринимаемые Банком России усилия по сдерживанию инфляции на практике не приводят к желаемым результатам, приводит INFOX мнение профессор Игоря Липсицы.