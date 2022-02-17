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Депутат Госдумы Валуев предложил экспортировать навоз
Общество
Депутат Госдумы Валуев предложил экспортировать навоз
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 17 февраля. Депутат Госдумы России от Брянской области Николай Валуев заострил внимание на проблеме утилизации отходов животноводства.

Как пояснил Валуев, такого огромного количества отходов жизнедеятельности сельскохозяйственных животных, как сейчас, в России еще не было. Речь идет о ежегодном пополнении запасов навоза массой около 180 млн тонн, а перерабатывается из них лишь 60%. Отсюда — зловонные запахи, жалобы людей на нарушения техники использования этого навоза, на загрязнение почвы и грунтовых вод. По словам Валуева, эта проблема до сих пор не решена, так как навоз то признается вторичным сырьем, то отходом, что вносит неразбериху в работу судов и усложняет жизнь бизнесу, сообщают «Брянские новости».

Валуев считает, что пора навести порядок в этой сфере. Необходимо разрабатывать государственные программы по утилизации этих отходов. Возможно, даже экспортировать излишки, для этого можно использовать программу по субсидированию минеральных удобрений.

Ранее ФАН сообщал о поручении спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко Минсельхозу РФ изучить проблему накопленного предприятиями навоза. Матвиенко возмутилась тем, что из-за противоречий в законодательстве сельскохозяйственные предприятия и перерабатывающие компании штрафуют за наличие отходов жизнедеятельности животных.

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экспорт утилизация навоз
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