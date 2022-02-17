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ВСУ применили для обстрела Горловки ракетный комплекс

Армия
ВСУ применили для обстрела Горловки ракетный комплекс
flickr.com  /  U.S. Department of Defense Current Photos

Донецк, 17 февраля. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовали противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) для обстрела окраин города Горловка в Донецкой Народной Республике.

Удар бойцов ВСУ из ракетного комплекса был нанесен по поселку шахты имени Гагарина, заявили представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Выпущена одна ракета из ПТРК», — отмечается в опубликованном сообщении.

Ранее стало известно, что военнослужащие Народной милиции ДНР после обстрелов территории республики открыли ответный огонь по позициям ВСУ. В ЛНР уличили Киев в осознанной эскалации напряженности в Донбассе, об этом информировал RT.

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днр всу донбасс
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