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ВСУ нанесли массированный минометный удар по окраинам Горловки в ДНР

Армия
ВСУ нанесли массированный минометный удар по окраинам Горловки в ДНР
Федеральное агентство новостей

Донецк, 17 февраля. Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) подвергли минометному обстрелу окраины города Горловка в Донецкой Народной Республике.

О массированном минометном ударе ВСУ по Горловке сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в ходе брифинга для СМИ.

«С 8:25 до 9:00 зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины в направлении поселков шахты имени Гагарина и шахты имени Изотова (находятся на окраинах Горловки. — Прим. ред.). Выпущено 32 мины калибром 82 миллиметра», — рассказал журналистам представитель ДНР.

Ранее стало известно, что бойцы Народной милиции ДНР были вынуждены открыть ответный огонь по позициям ВСУ в Донбассе после обстрелов территории республики. RT информировал о нанесении украинскими силовиками огневого удара по окраинам Донецка.

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днр всу донбасс обстрелы
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