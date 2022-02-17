Лавров: ситуация с эскалацией вокруг Украины развивается именно на Западе

Москва, 17 февраля. Ситуация с обострением обстановки вокруг Украины развивается на Западе. Такое мнение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Дипломат выступал на открытии переговоров с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо. По его словам, вся ситуация с эскалацией вокруг Киева развивается не на российской территории.

«Она развивается в умах, мозгах и СМИ Запада, прежде всего США, Великобритании, ну и, конечно, господин (генсек НАТО Йенс. — Прим. ред.) Столтенберг активно эту ситуацию развивает», — сказал министр.

Лавров добавил, что вопросы об урегулировании ситуации вокруг Украины следует адресовать именно Западу.

Ранее Сергей Лавров заявил, что западные страны продемонстрировали отсутствие воспитания. Причиной является истерия о возможном «вторжении» России на Украину.