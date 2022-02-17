Пресненский суд Москвы остановил производство по иску Карена Шахназарова к дочери

Москва, 17 февраля. Московский Пресненский суд прекратил производство по делу о разделе столичной квартиры дочери режиссера и гендиректора «Мосфильма» Карена Шахназарова Анны. Об этом сообщил источник ФАН.

Как писали СМИ, кинодеятель подал иск к дочери, чтобы отсудить часть московской квартиры. Шахназаров претендовал на жилплощадь, поскольку оплачивал налоги и коммунальные услуги.

Очередное заседание по этому вопросу состоялось в Пресненском суде 17 февраля. На нем было вынесено определение об остановке производства по иску о разделе квартиры дочери режиссера.

Точные причины прекращения дела пока неизвестны. Есть вероятность, что стороны могли договориться, как это часто бывает с подобными исками. Еще одна предполагаемая причина остановки производства — возможные проблемы с документами.

Ранее сын Карена Шахназарова прокомментировал новости о судебном разбирательстве гендиректора «Мосфильма» с дочерью. Он заявил, что ничего не слышал об этом.