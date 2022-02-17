Разведка ДНР сообщила о подготовке эвакуации офиса Зеленского во Львов

Донецк, 17 февраля. Разведка Донецкой Народной Республики сообщила о подготовке эвакуации Офиса президента Украины и Верховной рады во Львов, сообщил представитель Народной милиции Олег Никитин.

Некоторые западные страны уже приняли решение о переводе сотрудников своих посольств из Киева во Львов. Соответствующие решения уже приняли власти Литвы и Британии.

«По данным нашей агентурной разведки, украинское руководство, наращивая наступательную группировку ВСУ в Донбассе, проводит подготовку к эвакуации из Киева в город Львов Офиса президента Украины, Верховной рады, Совета национальной безопасности и обороны, министерства обороны и других министерств и ведомств. США, Великобритания и другие страны НАТО уже начали перемещать свои дипломатические представительства в город Львов», — отметил Никитин.

Иностранные СМИ продолжают распространять недостоверную информацию о подготовке «вторжения» России на Украину. В Кремле опровергали эти данные, отмечая, что Москва не будет нападать на Киев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на фоне напряженной в стране обстановки заявил, что его семья находится всегда рядом с ним. Кроме того, глава государства пригрозил выехавшим с Украины за границу депутатам «серьезными выводами».