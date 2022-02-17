Названы самые популярные среди туристов места Курганской области

Курган, 17 февраля. Стали известны самые популярные среди туристов маршруты Зауралья. Чаще всего путешественники посещают православные монастыри и санатории.

Как рассказали в пресс-службе главы Курганской области, спросом пользуется православный туризм – посещение храмов и монастырей. Помимо этого, путешественники обращают внимание на культурно-исторические ценности региона – посещение историко-культурного заповедника «Савин», а также музеев старинного быта. Также в Курганской области развит оздоровительный туризм. Регион предлагает лечение и отдых в санаториях «Озеро Медвежье», «Лесники», «Сосновая роща», «Жемчужина Зауралья» и «Озеро Горькое». Охотничий туризм также распространён в регионе, сообщил портал УралПолит.Ru.

В последнее время в Курганской области набирает обороты промышленный туризм. На текущий момент экскурсии для туристов готовы провести на предприятиях «Курганмашзавод» и «Зауральские напитки».

Ранее ФАН сообщил, что туристическая отрасль России ожидает возвращение объемов продаж в 2022 году. Такое мнение высказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин