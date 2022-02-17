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Шугалей о выводе войск Франции из Мали: осознали свою неэффективность и решили сбежать

Весь мир
Шугалей о выводе войск Франции из Мали: осознали свою неэффективность и решили сбежать
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 17 февраля. Европейцы во главе с Парижем осознали неэффективность своей деятельности и решили сбежать. Такое мнение высказал российский социолог, глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей после решения бывшей метрополии вывести войска из Мали.

«Я уверен, что этот уход — признание того, что десятки тысяч западных военных куда менее полезны для обеспечения безопасности, чем местная армия, которая проходит обучение у десятка российских инструкторов.

Уже сейчас, если изучить ситуацию, боевики отступают по целому ряду направлений. И мы в ФЗНЦ уверены, что с уходом просиживавшей там штаны пятой республики, боевики побегут еще быстрее», — считает ученый.

По словам известного социолога, политические эксперты в Париже в настоящее время «посыпают голову пеплом», утверждая, что уход с территории африканского государства станет «французским Афганистаном».

Шугалей о выводе войск Франции из Мали: осознали свою неэффективность и решили сбежать
Global Look Press / © Panoramic / ZUMAPRESS.com

«Малийская республика остается в сильных руках Ассими Гоиты и действующие власти смогут значительно быстрее решить существующие в стране проблемы. Особенно сейчас, когда бывшая метрополия не будет мешаться под ногами. Все исследования ФЗНЦ показывают, что малийский народ дает этому правительству колоссальный кредит доверия», — заключил Максим Шугалей.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о выводе национальных войск с территории африканской республики. Причиной многие аналитики называют сближение Москвы и Бамако.

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