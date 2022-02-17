Экономист Масленников назвал зоны риска для США при введении новых санкций против России

Политолог и экономист Никита Масленников отреагировал на заявление главы минфина США о возможности серьезных последствий для мировой экономики в случае введения широкомасштабных санкций против России. Министр финансов США Джанет Йеллен считает, что, если вашингтонская администрация введет новые санкции против РФ из-за Украины, это может привести к глобальным последствиям. Глава американского минфина отметила, что в настоящее время США вместе с европейскими партнерами разрабатывают финансовые ограничения, которые могут коснуться ряда российских «лиц или компаний» и «включать контроль над экспортом», сообщает РИА Новости.

Ведущий эксперт Института современного развития, экономист и политолог Никита Масленников в беседе с ФАН отметил, что санкции бьют не только по тем, против кого направлены, но и по государству, их объявляющему, а также по всей мировой экономике.

«Министр финансов США госпожа Йеллен — очень авторитетный специалист, в прошлом была в руководстве Федеральной резервной системы, замужем за лауреатом Нобелевской премии по экономике Джорджем Акерлофом. К словам госпожи Йеллен, естественно, прислушиваются все серьезные специалисты. Вообще, минфин США довольно регулярно высказывается на тему, что рассуждать о санкциях можно сколько заблагорассудится, но при их реальном введении глобальные последствия неизбежны», — отметил эксперт.

ФБА «Экономика сегодня» /

По словам Масленникова, эти предупреждения касались в том числе санкционных предложений, направленных против российского госдолга, а особенно — в связи с идеями отключить Россию от SWIFT — системы всемирных межбанковских финансовых каналов связи.

«Одна из самых серьезных озабоченностей минфина США — это SWIF, потому что в случае ограничения России в ее использовании высок риск дестабилизации всей мировой системы расчетов. SWIFT — это не запрет платежей как таковых, это нарушение передачи информации о платежах и расчетах. Если такой передачи нет, нет и движения денег. Что, чемоданами валюту, что ли, придется возить? — отметил экономист. — Так что заявление главы американского минфина — это совет: поскольку идет серьезная дискуссия, все-таки прислушайтесь к мнению профессионалов, тем более что проблем у мировой экономики огромное количество».

Масленников напомнил также о проблемах американской экономики, в том числе о значительной инфляции и предстоящем повышении процентной ставки ФРС.

«Это будет недвусмысленная поддержка курса доллара, а значит, увеличение долговых рисков по всему периметру мировой экономики, касающемуся обслуживания суверенных долгов. Так что головной боли у США в экономике и так немало, дополнительные отягчающие обстоятельства им не нужны. В этом контексте я и воспринимаю заявление госпожи Йеллен. Она предупреждает, что высказывать можно что угодно, но с реальными действиями нужно поаккуратнее, иначе может быть эффект самострела. То есть резкий взлет цен на энергоносители и усиление рисков того, что глобальная экономика может оказаться если не в рецессии, то близко к ней», — подчеркнул Никита Масленников.

Ранее президент США Джо Байден признал, что антироссийские санкции ударят по самим Соединенным Штатам, поскольку в первую очередь вырастут цены на энергоносители.

Москва не раз заявляла о контрпродуктивности санкций и опровергала наличие каких-либо агрессивных планов в отношении Украины.