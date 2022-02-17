Лукашенко: Россия может оставить в Белоруссии после учений завезенные боеприпасы

Минск, 17 февраля. Минск намерен закупать у Москвы современную технику и рассчитывает на «подарок» отдельных образцов. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По словам белорусского лидера Александра Лукашенко, у Минска с Москвой имеются договоренности насчет завезенных боеприпасов, которые российские войска оставят в Белоруссии после учений. Помимо этого, республика планирует попросить РФ создать учебный центр для освоения «Искандеров».

Ранее Лукашенко заявил, что подразделения ВС РФ могут вернуться в пункты постоянной дислокации в течение суток, однако они будут находиться на территории республики сколько потребуется.