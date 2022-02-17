Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 февраля 13:23
13:23
Экономика
Цена Urals приближается к 100 долларам за баррель в Средиземноморье
13:21
Происшествия
Полицейские накрыли наркопритон в Нижнем Новгороде
13:21
Политика
Лавров назвал нечистоплотным подход Запада к выполнению Минских соглашений
13:20
Политика
Сергей Лавров указал на внешнее управление Украиной со стороны США
13:19
Общество
Ведущий Норкин рассказал политический анекдот про «вторжение» РФ, Лиз Трасс и географию
13:19
Весь мир
Алжир, Нигерия и Нигер обсудили завершение строительства Транссахарского газопровода
13:18
Политика
Военный эксперт Коротченко раскрыл, за что Байден должен извиниться перед Россией
13:15
Общество
Застрявшую в заборе сибирскую косулю спасли в Забайкалье
13:11
Общество
Доктор Гроссман предупредил о риске сердечного приступа из-за ибупрофена
13:11
Политика
Лавров ответил на вопрос о сроках завершения эскалации вокруг Украины
Все новости

Лукашенко: Россия может оставить в Белоруссии после учений завезенные боеприпасы

Армия
Лукашенко: Россия может оставить в Белоруссии после учений завезенные боеприпасы
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 17 февраля. Минск намерен закупать у Москвы современную технику и рассчитывает на «подарок» отдельных образцов. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По словам белорусского лидера Александра Лукашенко, у Минска с Москвой имеются договоренности насчет завезенных боеприпасов, которые российские войска оставят в Белоруссии после учений. Помимо этого, республика планирует попросить РФ создать учебный центр для освоения «Искандеров».

Ранее Лукашенко заявил, что подразделения ВС РФ могут вернуться в пункты постоянной дислокации в течение суток, однако они будут находиться на территории республики сколько потребуется.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Лукашенко: Россия может оставить в Белоруссии после учений завезенные боеприпасы
лукашенко вс рф боеприпасы
Комментировать