Киев, 17 февраля. Германия и Франция должны быть заинтересованы во вступлении Украины в НАТО. Об этом заявил президент украинского государства Владимир Зеленский.

По словам политика, Берлин и Париж якобы должны делать больше для вступления Киева в состав Североатлантического альянса.

Владимир Зеленский добавил, что Киев направлял обращения в Кремль и получал ответы, однако они не ведут к двусторонним переговорам между Россией и Украиной.

Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер ранее сообщила, что страны военного блока до сих пор не решили вопрос по членству Украины в Альянсе.