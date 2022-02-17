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Зеленский призвал Германию и Францию «делать больше» для вступления Украины в НАТО

  /   Обновлено: 17 февраля 2022 12:20
Политика
Зеленский призвал Германию и Францию «делать больше» для вступления Украины в НАТО
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 17 февраля. Германия и Франция должны быть заинтересованы во вступлении Украины в НАТО. Об этом заявил президент украинского государства Владимир Зеленский.

По словам политика, Берлин и Париж якобы должны делать больше для вступления Киева в состав Североатлантического альянса.

Владимир Зеленский добавил, что Киев направлял обращения в Кремль и получал ответы, однако они не ведут к двусторонним переговорам между Россией и Украиной.

Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер ранее сообщила, что страны военного блока до сих пор не решили вопрос по членству Украины в Альянсе.

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