Лукашенко: решение вопроса о признании республик Донбасса будет совместным с Россией

Минск, 17 февраля. Решение вопроса о признании ДНР и ЛНР будет совместным с Россией, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Так глава республики высказался о соответствующем предложении депутатов Госдумы. Недавно Лукашенко подчеркнул, что признание республик Донбасса станет таким внешнеполитическим шагом, который союзники РФ воспримут со всей серьезностью.

Ранее стало известно, что российский президент Владимир Путин прокомментировал обращение депутатов Госдумы по вопросу признания ЛДНР. Москва должна делать все для решения проблем Донбасса, подчеркнул он.