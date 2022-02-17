Предельную дневную ставку по микрозаймам в России могут уменьшить вдвое

Москва, 17 февраля. Максимальная ставка для микрофинансовых организаций (МФО) в России может быть снижена. Соответствующую инициативу обсуждают в Госдуме, передает РБК.

Изначально депутаты рассматривали возможность сократить предельные ставки с 1% до 0,8% в день. Позже инициатива была пересмотрена, и теперь перспектива снижения составляет 0,5%. Это подтверждают два источника, участвующие в обсуждении законопроекта. Участники рынка микрозаймов опасаются что такая мера окажется летальной для сегмента финансового рынка.

Согласно документу, также должна быть ограничена сумма всех переплат. Ранее она равнялась полуторакратному размеру выданной ссуды, но после корректировки коэффициент может составить 1,3.

Жаловаться на микрофинансовые организации (МФО) в минувшем году стали чаще на 37,2%, заявили ранее в Центробанке РФ.

Тем временем регулятор поддержал введение полугодовых кредитных каникул на потребительские кредиты вне зависимости от их срока и суммы. Финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев в разговоре с INFOX отметил, что такое оздоровление не является новацией.