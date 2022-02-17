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Замоскворецкий суд рассмотрит иск к Елене Блиновской 22 февраля

  /   Обновлено: 17 февраля 2022 12:10
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Общество
Замоскворецкий суд рассмотрит иск к Елене Блиновской 22 февраля
instagram.com  /  @elena_blinovskaya

Москва, 17 февраля. Замоскворецкий суд Москвы рассмотрит иск продавца наручных часов Алексея Потехина к блогеру и Instagram-коучу Елене Блиновской 22 февраля. Об этом сообщил источник ФАН.

Потехин утверждает, что Блиновская приобрела у него мужские часы Audemars Piguet модели Royal Oak Offshore. Стоимость роскошного аксессуара составляет около 2 миллионов рублей. При этом продавец заявил, что основательница «Марафона желаний» отдала ему лишь 100 тысяч в качестве залога. В связи с этим предприниматель намерен отсудить у блогера оставшуюся сумму.

Сама Instagram-коуч не подтвердила слова Потехина. Елена Блиновская назвала заявления продавца мужских часов враньем.

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суд иск блиновская
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