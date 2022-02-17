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Рубль дешевеет на фоне роста напряженности в Донбассе

  /   Обновлено: 17 февраля 2022 12:06
Экономика
Рубль дешевеет на фоне роста напряженности в Донбассе
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 17 февраля. Доллар восстановился сразу после сообщений новостных агентств об обстреле на востоке Украины, взбудораживших рынок и отправивших инвесторов в защитные активы.

Доллар к рублю вырос до 76,19 рубля, евро к рублю подорожал до 86,57 рубля, доллар к гривне увеличился до 28,27 гривны. Российская биржа теряет почти 3%. В республиках Донбасса сообщили об обстрелах со стороны Украины в нарушение договоренностей, направленных на прекращение конфликта.

Сообщения об обстрелах вызвали рост доллара за счет спроса на безопасные активы, поскольку инвесторы опасаются возможной эскалации ситуации. К евро доллар сейчас дорожает на 0,2%. На рынке нефти подешевели базовые сорта после заявлений о том, что Запад и Иран готовы подписать соглашение о возобновлении ядерной сделки. Баррель нефти Brent дешевеет на 1,2% и оценивается в 93,63 доллара, в начале недели его цена достигла 96,78 доллара впервые с сентября 2014 года.

В среду утром, на старте торгов Московской биржи, позиции рубля укрепились по отношению к доллару, но ослабли к евро. Американская валюта относительно уровня закрытия предыдущей сессии снизилась на 0,75 копейки — до 75,305 рубля. Биржевой курс евро при этом вырос на 7 копеек и оказался на отметке 85,57 рубля.

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