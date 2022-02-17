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Аксенов пригласил Лукашенко в Крым на годовщину воссоединения с Россией

Политика
Аксенов пригласил Лукашенко в Крым на годовщину воссоединения с Россией
facebook.com  /  Сергей Аксенов

Симферополь, 17 февраля. Крымские власти будут рады видеть президента Белоруссии Александра Лукашенко на территории республики.

Такое заявление сделал глава Крыма Сергей Аксенов. Он также пояснил, что приглашать белорусского лидера должны президент РФ Владимир Путин и Министерство иностранных дел, поскольку это является их прерогативой.

«Мы, со своей стороны, будем рады видеть Александра Григорьевича в Крыму и на годовщину воссоединения с Россией, и в любое другое время», — сказал Аксенов.

Ранее глава Крыма выразил уверенность, что Москве необходимо признать республики Донбасса. Многие жители ДНР и ЛНР считают Россию своей родиной, пояснил он.

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