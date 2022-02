Три штата США ужесточают законодательство об абортах

Вашингтон, 17 февраля. Законодатели Флориды и Аризоны одобрили законопроекты о запрете абортов после 15-й недели беременности.

Сообщается, что республиканское большинство в законодательном органе Флориды поддержало законопроект, несмотря на разногласия, возникшие с представителями Демократической партии. Противники законопроекта заявили, что эта мера осложнит жизнь женщин штата. В свою очередь сторонники билля заявили, что защищают права нерожденных.

«Это право на жизнь, и отказываться от жизни для меня бессовестно», — сообщила представитель Республиканской партии Дана Трабулси.

Законопроект Флориды содержит исключения. Аборт на более поздних сроках возможен, если он необходим для спасения жизни матери, предотвращения серьезных травм матери или если у плода есть серьезные отклонения развития. В настоящее время в штате разрешены аборты на сроке до 24 недель беременности.

В то же время Республиканцы неоднократно отвергали попытки демократов добавить в законопроект дополнительные исключения для беременностей, вызванных изнасилованием, инцестом или сексуальной эксплуатацией.

«Как женщина, я имею право принимать решения о своем теле и о том, что отвечает наилучшим интересам моей семьи. Не дай Бог, если ваша 11-летняя девочка будет изнасилована и забеременеет, и вы узнаете об этом через 15 недель, вы не сможете сделать аборт своей дочери, вот что гласит этот закон», — заявила член конгресса Флориды, демократка Робин Бартлман.

Члены Демократической партии попытались сорвать голосование, устроив акцию протеста и скандируя «Мое тело — мой выбор». Однако, несмотря на эти усилия, голосование по законопроекту все же состоялось.

Florida House Republicans pass 15-week abortion ban that now moves to state Senate https://t.co/UcaQ4cMUon — Daily Mail US (@DailyMail) February 17, 2022

Губернатор штата Рон Десантис ранее заявлял о своей поддержке нового законопроекта. Теперь законопроект направляется в Сенат, контролируемый республиканцами.

Голосование за подобный законопроект, запрещающий прерывание беременности после 15-й недели, состоялось и в Сенате Аризоны, где республиканское большинство одобрило изменения в законодательство.

GOP-controlled Arizona Senate passes 15-week abortion ban - ABC News via @ABC - https://t.co/rUwWDx66eN — kushido brown psychonaut (@bakedgriffen) February 17, 2022

Законодатели-республиканцы смогли преодолеть возражения своих коллег-демократов, которые считают, что законопроект непропорционально повлияет на женщин из наиболее уязвимых слоев общества, которые не имеют финансовой возможности поехать для проведения аборта в другой штат, где действуют более мягкие правила.

«Вместо того, чтобы сделать этот вид медицинской помощи более доступным для этих людей, мы усложняем им доступ к нему», — заявил сенатор-демократ Мартин Кесада.

Согласно последним данным Департамента здравоохранения Аризоны, из более, чем 13 тысяч абортов, проведенных в штате в 2020 году, 636 были сделаны после 15-й недели беременности.

«Государство обязано защищать жизнь, и именно об этом идет речь в этом законопроекте. У 15-недельного ребенка в утробе матери полностью сформировались нос, губы, веки, он сосет большие пальцы. Они чувствуют боль. Вот о чем этот законопроект», — парировала автор законопроекта, республиканка Нэнси Барто.

Согласно законопроекту, врачам, которые проведут процедуру аборта после 15-й недели беременности, могут быть предъявлены обвинения в совершении тяжких преступлений. Также они могут лишиться лицензии на медицинскую практику. В то же время в тексте проекта закона предусмотрены исключения, аналогичные законопроекту Флориды.

Global Look Press / Stefani Reynolds / Keystone Press Agency

После утверждения законопроекта Сенатом, он направится на рассмотрение Палатой представителей штата, большинство в котором также удерживается Республиканской партией. В случае одобрения билля нижней палатой конгресса, он будет отправлен на подпись губернатору, после чего законопроект получит статус закона.

В настоящее время в Аризоне действуют одни из самых строгих законов об абортах в стране, в том числе один, который может полностью запретить проведение процедуры в случае, если Верховный суд отменит постановление, которое закрепило общенациональное право на аборт.

Republicans who control the Arizona Senate voted Tuesday to outlaw abortion after 15 weeks of pregnancy, moving to put a new ban in place ahead of a highly anticipated U.S. Supreme Court decision.https://t.co/oN7TrECSeA — KJZZ Phoenix (@kjzzphoenix) February 17, 2022

Также, как сообщает агентство Forbes, законопроект о запрете абортов после 15-й недели беременности получил одобрение со стороны Палаты делегатов Западной Вирджинии.

The Arizona Senate and West Virginia House of Delegates each passed bills Tuesday that would ban abortions in the state after 15 weeks. pic.twitter.com/X7gIWBpiS5 — Forbes (@Forbes) February 16, 2022

Согласно действующему федеральному законодательству, прерывание беременности является законной до тех пор, пока плод не сможет выжить вне утробы матери, что обычно составляет около 24 недель.

Республиканцы в законодательных собраниях нескольких штатов намерены ввести новые ограничения на аборты после того, как Верховный суд США дал понять, что поддержит закон Миссисипи, запрещающий аборты после 15 недели. Кроме того, суд может пересмотреть решение, которое гарантировало доступ к абортам на национальном уровне, что позволит штатам самостоятельно осуществлять политику в этой сфере.

pexels.com / Amina Filkins

Необходимо отметить, что наряду с попытками республиканских штатов ограничить возможности для прерывания беременности, в ряде демократических штатов действуют законы, позволяющие проводить аборты на самых поздних сроках — вплоть до рождения ребенка.