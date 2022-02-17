Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 февраля 13:22
13:21
Происшествия
Полицейские накрыли наркопритон в Нижнем Новгороде
13:21
Политика
Лавров назвал нечистоплотным подход Запада к выполнению Минских соглашений
13:20
Политика
Сергей Лавров указал на внешнее управление Украиной со стороны США
13:19
Общество
Ведущий Норкин рассказал политический анекдот про «вторжение» РФ, Лиз Трасс и географию
13:19
Весь мир
Алжир, Нигерия и Нигер обсудили завершение строительства Транссахарского газопровода
13:18
Политика
Военный эксперт Коротченко раскрыл, за что Байден должен извиниться перед Россией
13:15
Общество
Застрявшую в заборе сибирскую косулю спасли в Забайкалье
13:11
Общество
Доктор Гроссман предупредил о риске сердечного приступа из-за ибупрофена
13:11
Политика
Лавров ответил на вопрос о сроках завершения эскалации вокруг Украины
13:10
Общество
Принц Филипп будет перезахоронен после смерти Елизаветы II
Все новости

Японские снежные обезьяны открыли сезон купания в геотермальных источниках

Видео

Макаки из парка Джигокудани, расположенного в префектуре Нагано, отдыхают в горячих источниках. Посмотреть на нежащихся животных каждый год приходят сотни людей.

Парк снежных обезьян Джигокудани находится в долине реки Екою на высоте 850 метров над уровнем моря. Он стал излюбленным местом отдыха для большой группы японских макак, живущих в горах. Животные регулярно спускаются на его территорию, чтобы погреться в геотермальных источниках. Как и люди, они с большим удовольствием расслабляются в горячей воде, а в это время посетители парка могут понаблюдать за жизнью этих неуловимых приматов с близкого расстояния.

Вернуться назад
Все новости / Видео / Японские снежные обезьяны открыли сезон купания в геотермальных источниках
япония животные природа приматы обезьяны
Комментировать