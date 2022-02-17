Японские снежные обезьяны открыли сезон купания в геотермальных источниках

Макаки из парка Джигокудани, расположенного в префектуре Нагано, отдыхают в горячих источниках. Посмотреть на нежащихся животных каждый год приходят сотни людей.

Парк снежных обезьян Джигокудани находится в долине реки Екою на высоте 850 метров над уровнем моря. Он стал излюбленным местом отдыха для большой группы японских макак, живущих в горах. Животные регулярно спускаются на его территорию, чтобы погреться в геотермальных источниках. Как и люди, они с большим удовольствием расслабляются в горячей воде, а в это время посетители парка могут понаблюдать за жизнью этих неуловимых приматов с близкого расстояния.