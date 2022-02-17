Лукашенко пригрозил Западу вечным президентством

Минск, 17 февраля. Белорусский президент Александр Лукашенко выступил с угрожающим заявлением в адрес Запада.

По словам главы государства, если западные страны не перестанут «атаковать» и переворачивать Минск, то он будет «вечным президентом» Белоруссии.

Лидер республики во время посещения полигона Осиповичский сказал, что сейчас нет необходимости размещать военные базы Российской Федерации на белорусской территории.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко прибудет в Москву для проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. По информации Кремля, стороны намерены обсудить вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений.