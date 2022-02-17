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Волонтеры из Барнаула заботятся о многодетной семье погорельцев
Общество
Волонтеры из Барнаула заботятся о многодетной семье погорельцев
 /  Региональное отделение ОНФ по Нижегородской области

Барнаул, 17 февраля. Руководитель барнаульского волонтерского проекта «Добрые вещи!» Анна Манойленко объяснила актуальность оказания поддержки людям, попавшим в сложную ситуацию.

По словам Манойленко, волонтеры проекта «Добрые вещи!» взяли на себя обязательство в течение целого года оказывать помощь продуктами и вещами многодетной семье погорельцев из села Табуны. Как пояснила Манойленко, различные муниципальные центры и другие учреждения, занимающиеся соцзащитой и помощью, далеко не всегда способны оперативно откликнуться на беды граждан. При этом семье погорельцев поддержка была нужна здесь и сейчас, сообщает ИКР.

Поэтому волонтеры очень быстро собрали семь мешков одежды и в Рождество вместе с продуктами передали ее семье. Следующую партию необходимой гуманитарной помощи намечено передать подшефным в марте. За бескорыстную поддержку многодетной семье из села Табуны волонтерский проект «Добрые вещи!» стал обладателем Международной премии #МЫВМЕСТЕ, которая призвана поддерживать социальные инициативы.

Ранее ФАН сообщал о помощи волонтеров пожилым людям в Вологде в установке и настройке цифровых устройств, таких как компьютеры, планшеты, ноутбуки и смартфоны. Этот проект реализуется общественной организацией «Созидание» при грантовой поддержке правительства Вологодской области и Фонда президентских грантов.

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