Поздняков исключил пересмотр результатов командного турнира фигуристов на ОИ-2022

Пекин, 17 февраля. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что результаты командного турнира ОИ-2022 не будут пересмотрены.

Станислав Поздняков заявил, что ОКР направил письмо в Международный союз конькобежцев (ISU), изложив свою позицию относительно результатов командного турнира пекинской Олимпиады. Представители организации считают, что итоги соревнований не подлежат пересмотру.

Командный турнир фигуристов в рамках ОИ-2022 завершился победой сборной России, однако церемония награждения призеров в этой дисциплине Олимпиады до сих пор не состоялась. Это связано с обнаружением в допинг-пробе 15-летней Камилы Валиевой следов запрещенного вещества. Несмотря на нарушение антидопинговых правил, воспитанницу Этери Тутберидзе допустили к соревнованиям одиночниц в рамках ОИ-2022.