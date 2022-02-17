Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 февраля 13:22
13:21
Происшествия
Полицейские накрыли наркопритон в Нижнем Новгороде
13:21
Политика
Лавров назвал нечистоплотным подход Запада к выполнению Минских соглашений
13:20
Политика
Сергей Лавров указал на внешнее управление Украиной со стороны США
13:19
Общество
Ведущий Норкин рассказал политический анекдот про «вторжение» РФ, Лиз Трасс и географию
13:19
Весь мир
Алжир, Нигерия и Нигер обсудили завершение строительства Транссахарского газопровода
13:18
Политика
Военный эксперт Коротченко раскрыл, за что Байден должен извиниться перед Россией
13:15
Общество
Застрявшую в заборе сибирскую косулю спасли в Забайкалье
13:11
Общество
Доктор Гроссман предупредил о риске сердечного приступа из-за ибупрофена
13:11
Политика
Лавров ответил на вопрос о сроках завершения эскалации вокруг Украины
13:10
Общество
Принц Филипп будет перезахоронен после смерти Елизаветы II
Все новости

Поздняков исключил пересмотр результатов командного турнира фигуристов на ОИ-2022

  /   Обновлено: 17 февраля 2022 12:02
Олимпийские игры 2022
Поздняков исключил пересмотр результатов командного турнира фигуристов на ОИ-2022
Global Look Press  /  Lan Hongguang/Xinhua

Пекин, 17 февраля. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что результаты командного турнира ОИ-2022 не будут пересмотрены.

Станислав Поздняков заявил, что ОКР направил письмо в Международный союз конькобежцев (ISU), изложив свою позицию относительно результатов командного турнира пекинской Олимпиады. Представители организации считают, что итоги соревнований не подлежат пересмотру.

Командный турнир фигуристов в рамках ОИ-2022 завершился победой сборной России, однако церемония награждения призеров в этой дисциплине Олимпиады до сих пор не состоялась. Это связано с обнаружением в допинг-пробе 15-летней Камилы Валиевой следов запрещенного вещества. Несмотря на нарушение антидопинговых правил, воспитанницу Этери Тутберидзе допустили к соревнованиям одиночниц в рамках ОИ-2022.

Вернуться назад
Все новости / Олимпийские игры 2022 / Поздняков исключил пересмотр результатов командного турнира фигуристов на ОИ-2022
окр фигурное катание поздняков ои-2022 командный турнир
Комментировать