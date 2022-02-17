Депутаты Алтайского края подготовили поправки в закон об ответственном обращении с животными

Барнаул, 17 февраля. Депутаты Законодательного собрания Алтайского края предлагают ввести поправки в закон об ответственном отношении с животными. Изменения касаются возможности усыпления наиболее агрессивных особей.

Ситуация с бродячими собаками в крае стоит достаточно остро. По данным Минздрава Алтайского края, ежегодно от укусов страдают более 2000 человек. Система, введенная на основании закона, не позволяет быстро решить проблему брошенных животных. На текущий момент бездомных собак отлавливают, стерилизуют, вакцинируют и отпускают. Но собаки сбиваются в стаи и часто проявляют агрессию к другим животным и людям.

Депутаты Алтайского края в своих поправках предлагают предусмотреть возможность усыплять особей, проявляющих агрессию, если животному не был найден новый хозяин в течение 30 дней. Такая практика широко используется за рубежом, сообщает «Алтайская правда».

Помимо этого, народные избранники предлагают исключить необходимость возврата бездомных животных на их привычное место обитания. Таким образом предполагается снизить количество стай бродячих собак.

Также депутатам Законодательного собрания было направлено обращение об ужесточении административной ответственности для владельцев питомцев, а также внести обязательное чипирование домашних животных, в первую очередь собак.

Ранее ФАН сообщил, что Госдума займется рассмотрением нового законопроекта о наказании чиновников и граждан за нападение животных. Новый законопроект поступит на рассмотрение уже в феврале.