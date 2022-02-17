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Глава британского МИД Трасс потребовала от России диалога по Украине

Политика
Глава британского МИД Трасс потребовала от России диалога по Украине
Global Look Press  /  Mark Thomas/Keystone Press Agency

Лондон, 17 февраля. Россия должна быть готова к диалогу по украинскому вопросу. С таким заявлением выступила министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс.

Она добавила, что «проявление агрессии» в отношении Киева обернется для РФ положением страны-изгоя.

«Если они (Россия. — Прим. ред.) решат продолжить движение по пути агрессии, наступят тяжелые последствия, которые дорого обойдутся экономике России и принесут ей статус изгоя», — подчеркнула Трасс в заявлении.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее призвала Трасс извиниться за заявления о «российском вторжении». Она также попросила ее доказать, что Лондон не собирается ни на кого нападать.

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