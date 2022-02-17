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Лукашенко: российские войска могут за сутки вернуться в места постоянной дислокации

Армия
Лукашенко: российские войска могут за сутки вернуться в места постоянной дислокации
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 17 февраля. Военнослужащие ВС РФ способны вернуться в пункты постоянной дислокации в течение суток, однако они будут находиться на территории республики сколько необходимо. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным 18 февраля для обсуждения возвращения войск с учений «Союзная решимость — 2022».

Ранее сообщалось, что Лукашенко лично ознакомится с ходом российско-белорусских маневров на полигоне Осиповичский.

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