Лукашенко: российские войска могут за сутки вернуться в места постоянной дислокации

Минск, 17 февраля. Военнослужащие ВС РФ способны вернуться в пункты постоянной дислокации в течение суток, однако они будут находиться на территории республики сколько необходимо. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным 18 февраля для обсуждения возвращения войск с учений «Союзная решимость — 2022».

Ранее сообщалось, что Лукашенко лично ознакомится с ходом российско-белорусских маневров на полигоне Осиповичский.