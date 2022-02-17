Как США насмешили всех «авиационным крылом будущего», оставив Китаю новейший F-35

На этой неделе, 15 февраля, авианосец ВМС США USS Carl Vinson вернулся в порт приписки в Сан-Диего, завершив девятимесячное турне с «авиационным крылом будущего» на борту. Однако его приход был отнюдь не столь помпезным, как отплытие в дальний поход, которое преподносилось как «явный сигнал Китаю и другим противникам США в Тихоокеанском регионе».

Более того, профильные издания даже начали говорить, что экипаж корабля «готов быстро восстановиться» после столь неоднозначного турне. Так что же произошло на борту Vinson?

Новый состав авиагруппы на его борту был призван более эффективно действовать в условиях противодействия сил «примерно равного противника». Для этого у Vinson было увеличено количество самолетов РЭБ EA–18G Growler, добавлен дополнительный самолет ДРЛО Е–2D Hawkeye. Помимо этого, впервые в состав группы вошли F–35C, а старенькие самолеты связи с береговыми базами С–2 Greyhound заменили на модные и дорогие конвертопланы CMV–22B.

Но на деле весь этот новый «зоопарк» показал себя не лучшим образом: за время похода на USS Carl Vinson произошло пять авиационных аварий Class A mishaps, что соответствует безвозвратному ущербу в более 2,5 млн долларов на каждый случай.

U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Z.A. Landers

Наиболее урожайным оказался ноябрь 2021 года: в течение недели на двух F/A–18 Super Hornet прямо в полете загорелись двигатели, что привело к аварийным посадкам. Между этими инцидентами противолодочный вертолет MH–60R умудрился потерять погружной сонар для обнаружения субмарин, который «неожиданно отделился» от кабеля.

В конце декабря 2021 года произошло возгорание двигателя на новейшем конвертоплане Osprey. И главной катастрофой, произошедшей уже в 2022-м, стала потеря новейшего F–35C, который не просто не смог сесть на палубу Vinson, но и нанес ей капитальные повреждения.

Как следует из отчета, в катастрофе F-35C были снесены все четыре троса аэрофинишера, а обломками засыпало всю посадочную палубу. При этом в воздухе находилось еще около половины всех самолетов аэрокрыла самого Vinson, которые быстро расходовали топливо, но не могли сесть из-за поврежденной и забитой обломками палубы. К счастью, рядом был второй авианосец Lincoln, куда всех в конце концов перенаправили. Палубу Vinson же удалось более менее очистить за 45 минут, чтобы можно было поднять в воздух Super Hornet с заправочным агрегатом на случай, если находящимся в воздухе самолетам пришлось бы еще покружить. Устранение основных повреждений и сбор обломков удалось завершить за несколько часов. Правда, после инцидента Carl Vinson заспешил обратно домой, что говорит о необходимости тщательного ремонта самого авианосца в условиях базы и дока.

Вот такой показательный поход с «авиационным крылом будущего». И да, F-35C был потерян в водах, которые Пекин считает своими. Так что еще непонятно, кто его первым поднимет и получит доступ к секретам новейшего истребителя США и НАТО.

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