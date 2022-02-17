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Минстрой планирует создать новую систему прогнозирования цен на стройматериалы

  /   Обновлено: 17 февраля 2022 11:59
Экономика
Минстрой планирует создать новую систему прогнозирования цен на стройматериалы
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 17 февраля. Повысить эффективность расходования бюджетных средств позволит новая система прогнозирования цен на стройматериалы, сообщает ТАСС со ссылкой на министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина.

Ситуация со значительным подорожанием строительных материалов стала серьезным вызовом. Чтобы предотвратить ее повторение в будущем, ведомство займется разработкой цифровой платформы, которая будет использоваться для управления, прогнозирования и планирования на рынке.

«В результате будет создана система прогнозирования изменения цен на строительные ресурсы и управления стоимостью, повышена эффективность планирования и расходования бюджетных средств», — отметил Файзуллин.

Рост ввозной пошлины на меламин может спровоцировать дальнейшее увеличение стоимости стройматериалов, предупреждала ассоциация мебельных и деревоперерабатывающих предприятий России (АМДПР).

Показательно, что себестоимость возведения жилья в Санкт-Петербурге за прошлый год поднялась на 50 %. Рост показателя в два раза опередил повышение цен на строящиеся квартиры, пишет «ФедералПресс».

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