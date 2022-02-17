Минстрой планирует создать новую систему прогнозирования цен на стройматериалы

Москва, 17 февраля. Повысить эффективность расходования бюджетных средств позволит новая система прогнозирования цен на стройматериалы, сообщает ТАСС со ссылкой на министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина.

Ситуация со значительным подорожанием строительных материалов стала серьезным вызовом. Чтобы предотвратить ее повторение в будущем, ведомство займется разработкой цифровой платформы, которая будет использоваться для управления, прогнозирования и планирования на рынке.

«В результате будет создана система прогнозирования изменения цен на строительные ресурсы и управления стоимостью, повышена эффективность планирования и расходования бюджетных средств», — отметил Файзуллин.

Рост ввозной пошлины на меламин может спровоцировать дальнейшее увеличение стоимости стройматериалов, предупреждала ассоциация мебельных и деревоперерабатывающих предприятий России (АМДПР).

Показательно, что себестоимость возведения жилья в Санкт-Петербурге за прошлый год поднялась на 50 %. Рост показателя в два раза опередил повышение цен на строящиеся квартиры, пишет «ФедералПресс».