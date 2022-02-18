Публицист Анпилогов: Российские железные дороги «обвивают» планету

2021 год и начало 2022-го отметились сразу несколькими крупными экспортными успехами российских железнодорожников. Речь идет уже не о каких-то отдельных успехах, а о системном процессе, который показывает, что российские железные дороги выходят в мировые лидеры, основываясь на новых технологиях в этом виде транспорта.

Латинская Америка идет к России

В настоящий момент времени РЖД рассматривают возможность участия в ряде проектов в Бразилии, в том числе в строительстве железной дороги в одном из штатов, сообщил замглавы Минэкономразвития РФ Владимир Ильичев.

«Точкой роста, по нашему мнению, также может стать сотрудничество в области железнодорожного транспорта. РЖД рассматривается возможность участия в проекте строительства железной дороги в штате Парана, а также в иных проектах на территории Бразилии», — заявил замминистра в ходе заседания Форума совета предпринимателей РФ и Бразилии.

Несколько лет назад РЖД уже сообщали, что компания заинтересована в участии в строительстве трансконтинентальной железной дороги, которая соединит тихоокеанское и атлантическое побережья Южной Америки. Компания также рассматривает проект модернизации дороги в Бразилии, однако теперь уже речь идет о реальном проекте, который могут запустить в ближайшем будущем.

Похожие новости приходят и из соседней Аргентины. В начале 2022 года российский «Трансмашхолдинг» выиграл тендер на поставку и послепродажное обслуживание 70 восьмивагонных поездов (560 вагонов) электропоездов ЭГ2Тв «Иволга» в Аргентину на сумму 864 млн долларов США. Поставки «Иволг» планируется начать в 2024 году: поезда должны быть задействованы в пригородном сообщении между Буэнос-Айресом и городами-сателлитами на линиях переменного тока с шириной колеи 1676 мм.

пресс-служба Трансмашхолдинга /

Экспорт постоянно растет

Крупнейший российский экспортер железнодорожного оборудования, компания «Трансмашхолдинг», постоянно отчитывается о росте валютной выручки по экспортным контрактам.

В 2021 году компания поставляла тепловозы в Монголию, тепловозы и электровозы в Узбекистан, поезда метро — в Азербайджан, пассажирские вагоны — в Казахстан. Все эти контракты — наследие «пространства 1520», в этих странах применяется «русская» колея шириной 1520 мм.

Однако одновременно с этим растет и экспорт в страны, имеющие другие стандартны колеи, где российское оборудование никогда не было стандартным. Так, «Трансмашхолдинг» имеет соглашение о поставках грузовых вагонов африканским заказчикам, подтверждены планы на модернизацию составов Софийского метрополитена, был приобретен вагоноремонтный завод в Венгрии, начались поставки подсборок для трамваев Alstom, а также заключен договор на обслуживание пригородных дизель-поездов в Сербии.

Продолжаются поставки по крупнейшему международному контракту в портфеле «Трансмашхолдинга» — на 1300 пассажирских вагонов в Арабскую Республику Египет общей стоимостью более 1 млрд евро, заключенному с Египетскими национальными железными дорогами. К настоящему моменту в Египет доставлено уже более 650 вагонов из России и Венгрии, а ежемесячно в порт Александрии поставляется по 35 вагонов. Этот крупнейший международный проект стал возможен благодаря развитию международной кооперации между Россией, Венгрией и Египтом и активной поддержке проекта на уровне глав государств.

Перспективы

Пока что российские железнодорожные технологии еще только догоняют наилучшие мировые разработки: сказывается накопленное в 1990–2000 годах общее отставание. Однако этот разрыв постоянно сокращается: каждое следующее поколение локомотивов, тепловозов, электропоездов и вагонов учитывает самый передовой мировой опыт и стремительно модернизируется.

В нынешнем году «Трансмашхолдинг» намерен сертифицировать новое поколение электропоездов «Иволга 3.0» (ЭГЭ2Тв), которое будет готово к серийному выпуску уже в 2023 году. В разработке находятся и двухэтажные электропоезда под потенциальный спрос в транспортном узле московского региона.

пресс-служба Трансмашхолдинга /

При этом «Иволга 3.0» должна стать уже конкурентами мировых «грандов»: поездов Mireo от немецкого Siemens и Flirt производства швейцарского Stadler. Ведутся переговоры с несколькими европейскими перевозчиками, которые серьезно рассматривают покупку таких вагонов.

При этом любая поставка российского железнодорожного оборудования — это заработок для страны на долгие годы вперед. Ведь железнодорожное оборудование служит долго — десятки лет. Например, в Египте российские компании сейчас находятся на стадии подписания 18-летнего контракта на обслуживание тех 1300 вагонов, по которым идет процесс поставки. В ближайшие 25-30 лет российским оборудованием будет осуществляться две трети пассажирского движения в стране. Наличие таких долгосрочных партнерских отношений открывает возможности для переговоров по метро, трамваям, пригородным поездам, локомотивам и так далее. Когда государство за счет разного инструментария помогает взять такой контракт, то выигрывает не только отдельный производитель, но и вся страна — в техническом, в торговом, и в политическом отношении.

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