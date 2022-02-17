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Почему Пентагон не отказался от планов размещения элементов ПРО на Украине

Политика
Почему Пентагон не отказался от планов размещения элементов ПРО на Украине
Федеральное агентство новостей  / 

Кажущееся затишье и деэскалация, произошедшие на украинском направлении, могут прикрывать собой двойную игру, которая может в долговременном развитии угрожать интересам России, так как Вашингтон отнюдь не отказался от размещения на территории Украины ракетных комплексов, которые просто названы не ударным, а оборонительными. В качестве таковых выступают установки THAAD системы ПРО, которые Пентагон намерен разместить под Харьковом якобы для защиты Украины от ракетного нападения.

Почему Вашингтон требует от Киева приобретения комплекса THAAD и даже определил место его возможного размещения: Харьковская область? Ответ на этот вопрос очень прост и лежит вовсе не в плоскости защиты Украины от мифических ракетных ударов.

Украинский Харьков — это конечная точка огромной стратегической дуги для систем противоракетной обороны, которую формируют США и НАТО против России: от южных границ Белоруссии и вплоть до стран Ближнего Востока и Персидского залива. Причем без установки радаров THAAD под Харьковом эту дугу не замкнуть — в ней Пентагону нужна точка, максимально вынесенная вглубь российской территории, предельно близкая к позиционным районам размещения нашего стратегического ядерного оружия.

Почему Пентагон не отказался от планов размещения элементов ПРО на Украине
Global Look Press / US Army/via Globallookpress.com

Да, вы не ослышались: в харьковской позиции THAAD важны не противоракеты этого комплекса ПРО, бьющие всего на 200 км, а мощный радар, который позволяет прощупывать российское воздушное пространство в радиусе 1000 километров от точки своей установки. Например, в случае его размещения под Харьковом в его радиус контроля попадет база стратегической авиации России в городе Энгельс, возле Саратова, от которой до восточных границ Украины всего 800 километров.

В этом случае у США и НАТО будет возможность не только следить за полетами российских стратегических бомбардировщиков, что само по себе уже неприятно, но и осуществить, например, упреждающий удар по ним в случае масштабной эскалации глобального ядерного конфликта. При этом именно развертывание стратегической авиации в угрожаемый период считается наиболее управляемой ответной мерой. Ведь «стратегам» Ту-95 или Ту-160 ещё можно дать приказ возврата на базы, а вот межконтинентальным ракетам или ракетам подводных лодок такого приказа не отдашь — это оружие одного мощного и смертельного удара.

Таким образом, склоняя Киев к размещению на своей территории комплексов THAAD, Вашингтон в очередной раз пытается получить одностороннее преимущество над Россией, причем даже не в формате локальной войны, но глобального, термоядерного конфликта.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

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сша украина пентагон противоракетная оборона
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