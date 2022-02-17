Теракты в Бенине: бездействие Франции открыло боевикам дорогу к побережью Западной Африки

Прибрежные государства Западной Африки являются главными целями террористических группировок, действующих в странах Сахеля. Чем вызваны недавние атаки на севере Бенина, зачем местной «Аль-Каиде»1 (запрещена в РФ) нужен выход к Гвинейскому заливу и причем здесь французская интервенция в Мали — рассказывает автор Telegram-канала «Газават Азавада».

Террористическая экспансия

Бенин — небольшая прибрежная страна, которая в отличие от своих северных соседей практически не пострадала от кризиса безопасности в Сахеле, где действуют группировки, связанные с запрещенными в РФ террористическими организациями «Исламское государство»1 и «Аль-Каида» — «Исламское государство в Большой Сахаре» и «Джамаат Наср аль-Ислам валь Муслимин» (JNIM) соответственно. Однако террористическая экспансия на побережье Гвинейского залива давно вызывает опасение экспертов и официальных лиц.

Еще в феврале 2021 года директор Главного управления внешней безопасности Франции (DGSE) Бернар Эмие предупреждал о том, что террористические группировки, связанные с «Аль-Каидой», разрабатывают «проект экспансии» в направлении Гвинейского залива. За год до этого — в 2020-м — в центре Мали состоялась встреча, на которой присутствовали все основные лидеры террористов: Абдельмалек Друкдель (лидер «Аль-Каиды в Исламском Магрибе», запрещена в РФ), Ияд Аг Гали (лидер коалиции «Джамаат Наср аль-Ислам валь Муслимин») и Амаду Куфа (эмир «Катибы Масина»).

По мнению главы DGSE, именно на этом собрании лидеры «Аль-Каиды» в Сахеле задумали свой проект расширения в сторону стран Гвинейского залива, в частности в направлении Кот-д'Ивуара и Бенина. Недавние события красноречиво говорят о том, что террористы приступили к реализации этого плана.

В национальном парке W

Федеральное агентство новостей /

На прошлой неделе на севере Бенина произошло два инцидента в национальном парке W в районе так называемой тройной точки — пересечения границ страны с Буркина-Фасо и Нигером. Первый инцидент случился во вторник, 8 февраля, во второй половине дня.

It is with deep regret that we share that on February 8th a team of rangers was ambushed in W National Park, Benin. Initial reports tragically indicate several deaths & injuries. We are working closely with the Government to intensify safety in the region https://t.co/sR5LynsE33 pic.twitter.com/FYxwWTcWr1 — African Parks (@AfricanParks) February 9, 2022

«Согласно первоначальным сообщениям, пять рейнджеров и один член Вооруженных сил Бенина (FAB) были трагически убиты, еще десять получили ранения», — говорилось в официальном заявлении некоммерческой природоохранной организации African Parks, отвечающей за управление парком.

Позднее Правительство Бенина уточнило информацию: во вторник два патруля рейнджеров African Parks подорвались на самодельном взрывном устройстве.

«В результате чего в общей сложности погибли 8 человек (один гражданский сотрудник African Parks, 5 рейнджеров, а также их французский инструктор и военнослужащий Вооруженных сил Бенина) и 12 получили ранения», — говорилось в заявлении.

Аналогичный инцидент произошел в четверг, 10 февраля, когда еще один разведывательный патруль подорвался на самодельном взрывном устройстве, в результате чего погиб один сотрудник African Parks. Всего по вине неизвестных террористов, устроивших череду засад на прошлой неделе, погибли девять человек. Эти атаки стали самыми смертоносными за всю историю Бенина. И хотя до сих пор ни одна из вооруженных группировок не взяла на себя ответственность, скорее всего это дело рук боевиков «Джамаат Наср аль-Ислам валь Муслимин».

Реакция Франции

Сразу после событий 8 февраля в Париже национальная антитеррористическая прокуратура объявила о начале расследования по делу об «убийстве вследствие террористической акции» Жерома Лидойна, 50-летнего французского инструктора. Расследование было поручено Главному управлению внутренней безопасности (DGSI).

Barkhane | Le 10/02, @BARKHANE_OP a conduit une opération, en accord et en coordination avec les forces armées burkinabè, visant un groupe armé terroriste responsable de deux attaques au Bénin le 8/02.

Bilan : 40 terroristes neutralisés et près d’une vingtaine de motos détruites. pic.twitter.com/4ndNOxg2pA — Armée française - Opérations militaires (@EtatMajorFR) February 12, 2022

А уже в субботу, 12 февраля, армия Франции отчиталась об уничтожении 40 боевиков в Буркина-Фасо, которые несли ответственность за теракты в Бенине. Согласно заявлению французских военных, в четверг беспилотник MQ-9 Reaper обнаружил колонну «террористов», передвигавшихся на мотоциклах, когда они пересекали границу с Буркина-Фасо. По данным ВС Франции, не подкрепленным, правда, фото- и видеоподтверждениями, в результате авиаудара были ликвидированы двенадцать боевиков. Вскоре после этого боевые самолеты нанесли еще три удара по террористам.

Подобную реакцию можно объяснить исключительно гибелью гражданина Франции, поскольку предыдущие атаки боевиков на севере Бенина оставались без ответа со стороны вооруженных сил Пятой республики, которая уже больше девяти лет борется с террористическими организациями на Западе Африки.

Незадолго до этого

Федеральное агентство новостей /

Ситуация начала стремительно ухудшаться в конце 2021 года. 26 октября предполагаемые боевики JNIM отняли вещи у путешественников, ехавших из Бенина, на дороге между Коалу и Надьягу. Бенинская полиция вмешалась, чтобы обеспечить безопасность в этом районе.

26 ноября предполагаемые боевики JNIM сожгли полицейский и таможенный пост в городе Надьягу на границе Буркина-Фасо и Бенина.

30 ноября армейский патруль возле Керему в департаменте Алибори столкнулся с предполагаемыми джихадистами. Один военнослужащий погиб, еще один получил ранение.

В ночь на 1 декабря боевики «Джамаат Наср аль-Ислам валь Муслимин» атаковали пограничный пост в городе Порга в департаменте Атакора, что привело к гибели двух солдат и одного боевика, несколько военнослужащих получили ранения.

10 декабря возле шахты недалеко от Порги было взорвано СВУ, в результате чего четыре солдата были ранены.

возле шахты недалеко от Порги было взорвано СВУ, в результате чего четыре солдата были ранены. 22 декабря военный пост бенинских вооруженных сил на границе с Буркина-Фасо подвергся нападению вооруженной группы в районе города Тангулета.

Проблемы на дороге Надьягу — Коалу

В докладе Нидерландского института международных отношений Clingendael сообщалось, что нападение в Порге 1 декабря 2021 года произошло в контексте четырех других инцидентов на дороге Надьягу — Коалу, соединяющей соответственно Буркина-Фасо и Бенин, за несколько недель до него. Коалу — пограничный город в спорной зоне трех границ (Бенина, Буркина-Фасо и Того), всего в нескольких километрах от Порги. Надьягу является средней точкой на трассе между Памой (Буркина-Фасо) и Коалу, находящейся под контролем JNIM, а также дорогой между базой JNIM в Компьенге на западе и базой в Маджоари на востоке.

С 16 октября 2021 года произошло как минимум четыре инцидента с участием боевиков JNIM на дороге Надьягу — Коалу. Во всех этих инцидентах трасса была заблокирована, так как боевики устанавливали блокпосты и проверяли документы у всех проезжающих, мотоциклы и автомобили отбирались, гражданских грабили. Три из четырех инцидентов случились на территории Буркина-Фасо в ноябре.

Согласно местным источникам, бенинские силы также были замешаны в инциденте 26 октября. В этом «бенинском инциденте» дюжина боевиков прибыла на мотоциклах, размахивая черными флагами. Затем ночью они перекрыли дорогу, обложили налогом всех проезжающих, проповедовали и, по некоторым данным, обезглавили учителя. На следующее утро местная полиция была готова вмешаться, но боевики уехали в неизвестном направлении.

Месть за Буркина-Фасо?

Нападения скорее всего связаны с ячейкой JNIM, действующей вокруг Компьенги. В течение нескольких месяцев местные террористы пыталась захватить Надьягу, к сожалению, в конце концов добившись своего. Город имеет стратегическое значение для JNIM, поскольку позволяет перемещаться между Компьенгой, Маджоари, заповедником Пама и другими районами, в которых расположены базы террористов. После нападения 18 ноября силы безопасности Буркина-Фасо покинули свои посты из-за сохраняющихся и неизбежных угроз, и боевикам JNIM в Компьенге наконец удалось захватить Надьягу.

25 ноября боевики в форме полиции и таможенной службы открыто бродили по улицам Надьягу. В течение нескольких недель, предшествовавших захвату города, Бенин и Буркина-Фасо пытались защитить свою часть дороги.

Подразделения FAB, дислоцирующиеся в Порге, отвечали за безопасность дороги на бенинской стороне. Поэтому нападения можно интерпретировать как своеобразную месть за действия бенинских военных в Буркина-Фасо. 3 декабря отряды FAB перешли на территорию соседней страны и арестовали нескольких гражданских по обвинению в «укрывательстве террористов», аналогичные аресты были произведены 8 декабря в Дассари, Матери, Тангите и Порге на территории Бенина.

Отсутствие координации

Однако теракты в Порге выявили еще одну стратегическую проблему, с которой сталкивается Бенин: трудный выбор координации действий со своими соседями. Нападение на Поргу и операция JNIM по захвату Надьягу произошли в разгар военных операций против террористов в восточной части Буркина-Фасо и вдоль ее границ. В начале ноября вооруженные силы Буркина-Фасо начали военную операцию «Угапо-2» в Восточной и Восточно-Центральной областях.

25 ноября на общей границе началась совместная нигерско-буркинийская операция «Таанли-2». Тем временем с 21 по 27 ноября Буркина-Фасо, Кот-д'Ивуар, Гана и Того провели крупномасштабную операцию «Кундалгу-4» в приграничных районах всех четырех стран, в которой приняли участие более 5000 человек. Таким образом, военное давление оказывалось к северу, западу и востоку от Компьенги, оставляя открытым только один путь на юг — в Бенин, даже несмотря на то, что армия Того заняла оборонительную позицию после нападения на Санлоага в ноябре.

Niger ???????? and Burkina Faso ???????? have concluded a joint operation codenamed TAANLI 2. pic.twitter.com/MAA5eq6Xdk — Jake (@Jakepor21) December 10, 2021

Вероятно, это также способствовало вытеснению части боевиков в Бенин, который, к слову, не участвовал в этих военных операциях.

Не только Бенин

От террористической экспансии на побережье Западной Африки страдает не только Бенин. В прошлом году в результате пяти атак боевиков погибли семь сотрудников сил безопасности Кот-д'Ивуара. А за год до этого страна подверглась трансграничному нападению, в результате которого были убиты 14 сотрудников службы безопасности. Эти факты говорят о том, что Кот-д'Ивуар по-прежнему является одной из главных целей террористов, несмотря на введение дополнительных мер безопасности после атаки на пляжный курорт боевиков, связанных с «Аль-Каидой», в 2016 году, в результате которого погибли 19 человек.

Соседнее государство Того также находится в состоянии повышенной готовности на случай возможного вторжения террористических группировок. Силы безопасности страны заявили, что 9 ноября прошлого года они отразили нападение неизвестных вооруженных людей в Санлоаге, которые пересекли северную границу с Буркина-Фасо. Это было первое столкновение Того с боевиками с тех пор, как в 2018 году оно развернуло сотни солдат на северных границах с Буркина-Фасо и Бенином.

#Togo: Togolese forces repelled an attack on a military outpost overnight between 9-10 November in Sanloaga (Kpendjal), #Savanes, not far from Kompienga in #BurkinaFaso

H/T @Hamidou41898269 who signalled the attack, attributing it to #JNIM/AnsaroulIslam https://t.co/eGYtrVYDU9 — MENASTREAM (@MENASTREAM) November 10, 2021

Эксперты считают, что проникновение в прибрежные страны Гвинейского залива дает жизненно важные преимущества для террористических группировок в Буркина-Фасо, Мали и Нигере, такие как создание новых линий снабжения продовольствием и снаряжением и открытие новых источников дохода от бандитизма.

Главная причина

Главной причиной экспансии террористических группировок на побережье Западной Африки остается низкая результативность девятилетней интервенции французских войск в Мали. Несмотря на громкие заявления Парижа о ликвидации ряда высокопоставленных лидеров террористических группировок, сами группировки никуда не исчезли, а наоборот распространили свое влияние на весь регион.

Именно с ухудшением ситуации с безопасностью в центральной части Сахеля Французский институт международных отношений связывает распространение джихадистской угрозы на северную часть прибрежных стран Западной Африки.

«Районы Восток и Каскады в Буркина-Фасо или районы Сикасо и Кайес в Мали представляют собой тыловые базы, дающие возможность джихадистским группам — на данный момент в основном "Джамаат Наср аль-Ислам валь Муслимин" — для расширения на Бенин, Кот-д'Ивуар и, в меньшей степени, на Того, Гану, Сенегал и Гвинею. Этот территориальный джихадистский отросток постепенно приведет к возникновению местных джихадистских центров в этих странах, состоящих из местных рекрутов и питающихся слабостями, характерными для территорий, где они развиваются», — прямо говорится в докладе.

Французские войска при поддержке европейских подразделений и местных сил смогли достичь лишь временных тактических успехов, проиграв войну с боевиками, для которых в нынешних реалиях большую угрозу представляют конкурирующие джихадистские группировки, а не операция «Бархан». Только полная ликвидация баз террористов в Мали и Буркина-Фасо сможет предотвратить экспансию связанных с «Аль-Каидой» боевиков на западное побережье Африки.

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1 Организация запрещена на территории РФ.