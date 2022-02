Теракты в Бенине: бездействие Франции открыло боевикам дорогу к побережью Западной Африки

Прибрежные государства Западной Африки являются главными целями террористических группировок, действующих в странах Сахеля. Чем вызваны недавние атаки на севере Бенина, зачем местной «Аль-Каиде»1 (запрещена в РФ) нужен выход к Гвинейскому заливу и причем здесь французская интервенция в Мали — рассказывает автор Telegram-канала «Газават Азавада».

Бенин — небольшая прибрежная страна, которая в отличие от своих северных соседей практически не пострадала от кризиса безопасности в Сахеле, где действуют группировки, связанные с запрещенными в РФ террористическими организациями «Исламское государство»1 и «Аль-Каида» — «Исламское государство в Большой Сахаре» и «Джамаат Наср аль-Ислам валь Муслимин» (JNIM) соответственно. Однако террористическая экспансия на побережье Гвинейского залива давно вызывает опасение экспертов и официальных лиц.

Еще в феврале 2021 года директор Главного управления внешней безопасности Франции (DGSE) Бернар Эмие предупреждал о том, что террористические группировки, связанные с «Аль-Каидой», разрабатывают «проект экспансии» в направлении Гвинейского залива. За год до этого — в 2020-м — в центре Мали состоялась встреча, на которой присутствовали все основные лидеры террористов: Абдельмалек Друкдель (лидер «Аль-Каиды в Исламском Магрибе», запрещена в РФ), Ияд Аг Гали (лидер коалиции «Джамаат Наср аль-Ислам валь Муслимин») и Амаду Куфа (эмир «Катибы Масина»).

По мнению главы DGSE, именно на этом собрании лидеры «Аль-Каиды» в Сахеле задумали свой проект расширения в сторону стран Гвинейского залива, в частности в направлении Кот-д'Ивуара и Бенина. Недавние события красноречиво говорят о том, что террористы приступили к реализации этого плана.

Федеральное агентство новостей /

На прошлой неделе на севере Бенина произошло два инцидента в национальном парке W в районе так называемой тройной точки — пересечения границ страны с Буркина-Фасо и Нигером. Первый инцидент случился во вторник, 8 февраля, во второй половине дня.

It is with deep regret that we share that on February 8th a team of rangers was ambushed in W National Park, Benin. Initial reports tragically indicate several deaths & injuries. We are working closely with the Government to intensify safety in the region https://t.co/sR5LynsE33 pic.twitter.com/FYxwWTcWr1