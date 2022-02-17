Проблему с «падающим» домом власти Читы предполагают решить к июлю

Чита, 17 февраля. Власти Читы надеются решить вопрос с «падающим» домом до июля текущего года. 17 февраля на заседании городской думы заместитель руководителя администрации Читы Андрей Гренишин отметил, что в настоящее время дом №39 в микрорайоне Северный расселен, пишет сетевое издание ZabNews.

Жильцы переехали в съемные квартиры, которые оплачиваются из городского бюджета. На это в 2021 году администрация Читы направила 9 миллионов рублей. Теперь контракты на аренду продлевают до 1 июля. Поиск средств на покупку новых квартир для местных жителей ведется совместно с правительством Забайкальского края. Для покупки жилья городу нужно найти около 300 миллионов рублей.

Скандально известный в городе дом был построен в 1989 году, в 1996-м местные жители заметили, что он начал наклоняться. Здание укрепили, но в ноябре 2020 признали аварийным и подлежащим расселению.

Ранее ФАН информировал, что жители Саратова уже четвертый год живут в аварийном доме. Платежки за отопление приходят им ежемесячно, но услуга не предоставляется.