Палестина направит 10 тысяч рабочих в Ливию до 2024 года

Триполи, 17 февраля. Ливия и Палестина договорились запустить совместную программу по привлечению профильных специалистов для работы на территории североафриканского государства. Об этом сообщает издание The Libya Observer.

Стороны подписали пять соглашений в политической и экономической сфере. В частности, речь идет о найме, инвестициях и выдаче дипломатических паспортов.

Министр труда Палестины Насри абу Джаиш подтвердил готовность направить десять тысяч рабочих в Триполи и другие города страны.

«Эти трудоустройства необходимы в период восстановления Ливии, и большая часть возможностей будет предоставлена людям из сектора Газа. Контракты государственных или частных компаний заключены на два года. Палестинцы смогут безопасно переводить деньги своим семьям, не опасаясь краж», — сказал он.

Абу Джаиш добавил, что министерства двух государств сформировали совместный комитет для определения условий, критериев и методов отбора работников. Ливийский рынок труда в настоящий момент нуждается в таких специалистах как врачи, инженеры и учителя.

Палестинский министр заключил соглашения с представителями уходящего Правительства национального единства (ПНЕ), утратившего легитимность 24 декабря 2021 года. Неделю назад Палата представителей североафриканского государства избрала нового премьера, который в ближайшее время представит список кандидатов в обновленный кабмин.

Ливия и Пакистан ранее договорились активизировать торгово-экономические отношения. Стороны изучили пути по укреплению связей, а также разработали механизм по мотивации руководителей компаний и бизнесменов к обмену визитами.