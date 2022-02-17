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Палестина направит 10 тысяч рабочих в Ливию до 2024 года
Весь мир
Палестина направит 10 тысяч рабочих в Ливию до 2024 года
pixabay.com  /  skeeze

Триполи, 17 февраля. Ливия и Палестина договорились запустить совместную программу по привлечению профильных специалистов для работы на территории североафриканского государства. Об этом сообщает издание The Libya Observer.

Стороны подписали пять соглашений в политической и экономической сфере. В частности, речь идет о найме, инвестициях и выдаче дипломатических паспортов.

Министр труда Палестины Насри абу Джаиш подтвердил готовность направить десять тысяч рабочих в Триполи и другие города страны.

«Эти трудоустройства необходимы в период восстановления Ливии, и большая часть возможностей будет предоставлена людям из сектора Газа. Контракты государственных или частных компаний заключены на два года. Палестинцы смогут безопасно переводить деньги своим семьям, не опасаясь краж», — сказал он.

Абу Джаиш добавил, что министерства двух государств сформировали совместный комитет для определения условий, критериев и методов отбора работников. Ливийский рынок труда в настоящий момент нуждается в таких специалистах как врачи, инженеры и учителя.

Палестинский министр заключил соглашения с представителями уходящего Правительства национального единства (ПНЕ), утратившего легитимность 24 декабря 2021 года. Неделю назад Палата представителей североафриканского государства избрала нового премьера, который в ближайшее время представит список кандидатов в обновленный кабмин.

Ливия и Пакистан ранее договорились активизировать торгово-экономические отношения. Стороны изучили пути по укреплению связей, а также разработали механизм по мотивации руководителей компаний и бизнесменов к обмену визитами.

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ливия палестина трудовые мигранты
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