Объявлена программа российских фигуристок на индивидуальном турнире ОИ-2022

Пекин, 17 февраля. Российские фигуристки сообщили детали своей произвольной программы в рамках индивидуального первенства на Олимпийских играх в Пекине.

Александра Трусова исполнит пять квадов — четверные прыжки в фигурном катании. Анна Щербакова планирует сделать два четверных флипа: один из них сольно, а второй в каскаде. Камила Валиева заявила, что покажет в своем выступлении три квада и тройной аксель. Последний является сложным реберным прыжком, сообщает «Матч ТВ».

Прокат произвольной программы стартует на ОИ-2022 17 февраля. До этого россиянки отлично выступили в короткой программе. Валиева набрала больше всех очков, однако МОК из-за допинг-скандала рассматривает ее результат как предварительный. В тренерском штабе Этери Тутберидзе не верят, что Валиева употребляла запрещенное веществ.