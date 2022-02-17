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Объявлена программа российских фигуристок на индивидуальном турнире ОИ-2022

Олимпийские игры 2022
Объявлена программа российских фигуристок на индивидуальном турнире ОИ-2022
Федеральное агентство новостей

Пекин, 17 февраля. Российские фигуристки сообщили детали своей произвольной программы в рамках индивидуального первенства на Олимпийских играх в Пекине.

Александра Трусова исполнит пять квадов — четверные прыжки в фигурном катании. Анна Щербакова планирует сделать два четверных флипа: один из них сольно, а второй в каскаде. Камила Валиева заявила, что покажет в своем выступлении три квада и тройной аксель. Последний является сложным реберным прыжком, сообщает «Матч ТВ».

Прокат произвольной программы стартует на ОИ-2022 17 февраля. До этого россиянки отлично выступили в короткой программе. Валиева набрала больше всех очков, однако МОК из-за допинг-скандала рассматривает ее результат как предварительный. В тренерском штабе Этери Тутберидзе не верят, что Валиева употребляла запрещенное веществ.

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турнир олимпиада валиева
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