Рита Дакота воссоединилась с Белогаем после расставания

Москва, 17 февраля. Популярная певица Рита Дакота сошлась с блогером Федором Белогаем после расставания. Разрыв с любимым человеком дался артистке очень тяжело.

Певица стала встречаться с Белогаем после расставания с музыкантом Владом Соколовским, от которого родила дочь Мию. Пара была вместе два года. За это время дочь артистки привязалась к «новому папе» и с болью переживала уход мужчины из семьи.

«Они очень близки, и для обоих это расставание стало очень травматичным. Я с температурой и «короной» каждую ночь укладывала рыдающую Мию и потом сама еще час ревела навзрыд на балконе. Примерно так прошла неделя. Это был мой личный сорт ада», — написала Рита Дакота в Stories на своей странице в Instagram.

Разлад у пары произошел во время зимнего отпуска на Бали. В то время влюбленные, заразившиеся коронавирусом, жили порознь. И вскоре решили расстаться. Однако их разрыв был недлительным. Пара успела помириться.

Рита Дакота старалась не комментировать отношения с возлюбленным после расставания. Хотя поклонники, переживающие за пару, бились в догадках, что стало причиной ссоры. В честь Дня всех влюбленных Дакота выпустила короткое видео с избранником и призывом не откладывать любовь на потом. Она поделилась с поклонниками чувственными мыслями о прекрасном чувстве.