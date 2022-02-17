Сара Джессика Паркер высказалась об отсутствии Ким Кэтролл в сериале «И просто так»

Нью-Йорк, 17 февраля. Актриса и продюсер Сара Джессика Паркер прокомментировала отсутствие ее коллеги Ким Кэтролл в сиквеле «Секса в большом городе». Исполнительница роли Кэрри Брэдшоу считает, что героиню по имени Саманта грамотно вывели из проекта.

Паркер обсудила сериал «И просто так», ставший продолжением «Секса в большом городе», в эфире шоу Watch What Happens Live. Например, она высказалась об отсутствии одной из главных героинь культового шоу.

«Саманта не исчезла. Актриса, которая играла ее, оставила проект. Люди уходят из нашей жизни, когда им больше не рады», — пояснила продюсер.

По словам Сары Джессики Паркер, сценарист и режиссер Майкл Патрик Кинг вывел героиню Ким Кэтролл из проекта с достоинством, уважением и любовью к персонажу. Ему удалось продемонстрировать болезненные отношения друзей, соперничающих, но при этом желающих оставаться на связи, отметила актриса.

Сериал «И просто так» получил неоднозначные отзывы критиков и зрителей. Несмотря на это, Майкл Патрик Кинг заявил о готовности снять второй сезон.