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Мобильное приложение будет надзирать за правонарушениями в столице
Общество
Мобильное приложение будет надзирать за правонарушениями в столице
Невские Новости  / 

Москва, 17 февраля. Администрация Москвы планирует запустить мобильное приложение «Сводка», которое станет демонстрировать карту происшествий в режиме реального времени. Оно будет доступно чиновникам и силовикам.

Сервис начнет собирать информацию о запросах граждан в поисковых системах, это должно помочь быстрее реагировать на происшествия, сообщает издание «Вести Подмосковья». Получать информацию сервис будет из «Яндекс.Карт», 2GIS, «Яндекс Wordstat» и системы Google Trends. Первичную систему мониторинга криминогенной обстановки разработали в 2016 году. Она создана для анализа и прогнозирования в сфере обеспечения безопасности в Москве. Проводится сбор данных с камер видеонаблюдения, дается актуальная информация о ДТП, преступлениях на транспорте и в связи с оборотом наркотиков. Кроме того, отслеживаются пожары, затопления и другие чрезвычайные ситуации.

ФАН писал ранее, что систему мониторинга усталости таксистов начали тестировать в Подмосковье. Поездка на такси в ближайшее время может стать более комфортной и безопасной.

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москва мониторинг контроль правонарушения
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