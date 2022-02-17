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Елисейский дворец: Франция и ее союзники выведут войска из Мали

  /   Обновлено: 17 февраля 2022 11:51
Весь мир
Елисейский дворец: Франция и ее союзники выведут войска из Мали
Pr scr France 24  / 

Брюссель, 17 февраля. Франция, ее европейские союзники и Канада выведут войска с территории Мали. Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

«Париж и его партнеры по операции «Такуба», а также Оттава приняли решение о скоординированном выводе войск с территории западноафриканского государства», — значится в официальном заявлении ведомства.

По данным Франции, нет смысла продолжать военные действия против террористов из-за «грубого нарушения международных соглашений местными властями в Бамако».

Однако африканские аналитики уверены, что причина сокращения европейского присутствия в регионе связана со сближением Российской Федерации и Мали, а также сменой последней политического вектора с западного на восточный.

Елисейский дворец: Франция и ее союзники выведут войска из Мали
Global Look Press / © Panoramic / ZUMAPRESS.com

Кроме того, у французов вызвали панику распространившиеся в социальных сетях сообщения о прибытии в африканскую республику группы российских инструкторов, которых многие западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера». Руководство военной операции «Бархан» опасается, что отечественные специалисты окажутся намного эффективней солдат ЕС и сотрудников многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСМА).

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франция африка европа мали вывод войск российские инструкторы
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