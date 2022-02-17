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Глава парламента Ливии отверг иностранное вмешательство в дела страны

Весь мир
Глава парламента Ливии отверг иностранное вмешательство в дела страны
parliament.ly  /  إدارة تقنية المعلومات

Аль-Кубба, 17 февраля. Спикер Палаты представителей Ливии Агила Салех заявил, что урегулирование кризиса в североафриканской стране должно осуществляться без вмешательства извне.

Позиция озвучена во время встречи со специальным советником Генерального секретаря ООН Стефани Уильямс. Согласно сообщению пресс-службы ведомства, глава парламента и американский дипломат обсудили последние события в политическом процессе и ситуацию в государстве.

«Спикер Палаты представителей заверил советника ООН, что решение кризиса должно быть внутриливийским, без иностранного вмешательства», — говорится в заявлении.

Салех подтвердил способность парламента достичь всеобъемлющего национального примирения, включая возвращение перемещенных лиц. Осуществлять задуманное планируют в сотрудничестве с Президентским советом и заинтересованными сторонами.

По словам спикера, нынешний этап требует существования правительства, которое предоставит услуги всем гражданам на территории страны. Власть намерена учитывать интересы всех этнических групп и городов.

Стефани Уильямс высоко оценила консенсус между Палатой представителей и Высшим государственным советом, который привел к избранию нового премьер-министра. На прошлой неделе депутаты утвердили кандидатуру Фатхи Башаги на посту главы кабмина.

Спикер парламента проинформировал собеседницу о деталях механизма, который члены законодательного органа намерены использовать для вынесения вотума доверия новой исполнительной власти. Они станут опираться на процедуру одобрения Правительства национального единства (ПНЕ), состоявшуюся в марте прошлого года.

Ранее новый премьер-министр объявил о начале формирования кабмина. Однако уходящий глава нелегитимного ПНЕ Абд аль-Хамид Дабиба отказывается передать власть и пытается подкупить местные группировки, чтобы заручиться их поддержкой.

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ливия агила салех стефани уильямс
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