Литва заявила о переводе части сотрудников посольства на Украине из Киева во Львов

Вильнюс, 17 февраля. Некоторые сотрудники литовского посольства на Украине будут переведены из Киева во Львов. Об этом заявила советник президента Литвы Аста Скайсгирите в эфире радио LRT.

По словам политика, дипломаты будут продолжать работать в столице Украины до того момента, пока «ситуация будет позволять».

«По примеру ряда стран часть персонала нами переводится во Львов», — отметила советник.

Она добавила, что основные функции дипломатической миссии осуществляются именно в Киеве. Если ситуация будет ухудшаться, то остальные сотрудники посольства также переедут во Львов, заключила Скайсгирите.

Ранее сообщалось, что Великобритания перевела своих дипломатов из Киева во Львов.