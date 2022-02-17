Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 февраля 11:53
11:52
Олимпийские игры 2022
ОКР направил запрос в МОК по поводу церемонии награждения фигуристов
11:51
Происшествия
Глава Бурятии взял на контроль ситуацию с попавшей в рабство женщиной под Воронежем
11:51
Экономика
Почему в случае топливного кризиса в США протесты в Канаде покажутся «детским утренником»
11:47
Армия
Бойцы ВСУ обстреляли из минометов окраины Донецка
11:47
Происшествия
Штраф 500 тысяч рублей заплатил покровец за организацию азартных игр
11:46
Происшествия
Исчезнувшая в ФРГ россиянка могла уйти в монастырь или попасть в секту
11:45
Экономика
Минстрой рассмотрит вопрос продления семейной ипотеки после 2022 года
11:45
Политика
Карта Reuters с российским Крымом взбесила украинцев
11:44
Олимпийские игры 2022
Объявлена программа российских фигуристок на индивидуальном турнире ОИ-2022
11:42
Общество
Свыше 160 единиц спецтехники пополнят парк Татарстана в целях сохранения лесов
Все новости

Литва заявила о переводе части сотрудников посольства на Украине из Киева во Львов

Политика
Литва заявила о переводе части сотрудников посольства на Украине из Киева во Львов
pixabay.com

Вильнюс, 17 февраля. Некоторые сотрудники литовского посольства на Украине будут переведены из Киева во Львов. Об этом заявила советник президента Литвы Аста Скайсгирите в эфире радио LRT.

По словам политика, дипломаты будут продолжать работать в столице Украины до того момента, пока «ситуация будет позволять».

«По примеру ряда стран часть персонала нами переводится во Львов», — отметила советник.

Она добавила, что основные функции дипломатической миссии осуществляются именно в Киеве. Если ситуация будет ухудшаться, то остальные сотрудники посольства также переедут во Львов, заключила Скайсгирите.

Ранее сообщалось, что Великобритания перевела своих дипломатов из Киева во Львов.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Литва заявила о переводе части сотрудников посольства на Украине из Киева во Львов
украина посольство львов литва
Комментировать