Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил об отсутствии норм безопасности в Европе

Париж, 17 февраля. Норм, которые отвечали за стабильность и безопасность Европы, больше нет. С таким заявлением выступил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.

По словам министра, такая ситуация образовалась из-за того, что соглашения о контроле над вооружениями практически устарели и больше не имеют значения.

«В то время, как Россия требует стабильности, гарантий, с нашей стороны тоже исходит требование стабильности и гарантий. Европе нужны гарантии безопасности и стабильности. Мы готовы обсуждать это, обсуждать все», — передает слова дипломата Financial Times.

Российская сторона ранее потребовала от стран Запада предоставления Москве гарантий безопасности. В частности, предложения Кремля содержат пункт о нерасширении НАТО на восток.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее сообщил, что Москва скоро опубликует российскую реакцию на ответы США и НАТО на предложения по безопасности.