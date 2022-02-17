Дробыш назвал «кровожадной» молодежь в жюри шоу «Битва поколений»

Москва, 17 февраля. Композитор и продюсер Виктор Дробыш поделился впечатлениями от судейства на шоу «Битва поколений». Заслуженный артист России признался, что ему понравилось, как вела себя «кровожадная» молодежь в жюри.

Новый проект стартует на канале Муз-ТВ 6 марта. В рамках передачи мэтры отечественной эстрады будут сражаться с молодыми исполнителями.

Дробыш стал постоянным членом жюри «Битвы поколений» наряду с артисткой Ларисой Долиной, рэпером и блогером Давой, а также певицей Mia Boyka. Продюсер признался, что далеко не всегда занимал сторону представителей старшего поколения, поскольку они его иногда разочаровывали. По мнению композитора, опытные артисты могли бы лучше отстаивать свои 1990-е и 2000-е годы. А вот о молодежи Дробыш отзывается положительно.

«Но в основном, мне понравилось, что борьба была такая жесткая, и молодежь в жюри, действительно, такая кровожадная. Они знают, чего хотят, это не то, что мы в молодости», — пояснил продюсер.

По словам композитора, он бы испугался, если бы оказался на таком шоу в юном возрасте. Однако его молодые коллеги по «Битве поколений» все время «подгавкивали», поэтому продюсер гордится ими и всеми участниками, пишет Teleprogramma.pro.

Ранее Виктор Дробыш высказался о своем конфликте с певцом Филиппом Киркоровым. Композитор признал свою неправоту и назвал себя «озлобленным карликом».