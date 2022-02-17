«Газпром» перечислил Украине на 53 млн долларов больше стоимости реального транзита

Киев, 17 февраля. Компания «Газпром» полностью оплатила Украине транзит газа, который предусмотрен контрактом, хотя реальный объем прокачки в январе был практически вдвое меньше, пишут «Ведомости».

По данным «Оператора ГТС Украины», за первый месяц текущего года российский поставщик прокачал через украинскую газотранспортную систему 1,6 млрд кубометров ресурса, что составило порядка 53,7 млн кубометров в сутки. Это более чем в два раза меньше объема, указанного в договоре, — 109 млн кубометров в сутки, или 40 млрд кубометров в год. Следовательно, стоимость одного кубометра для экспортера выросла практически на 100%, что привело к переплате около 53 млн долларов.

В феврале поставки топлива из РФ выросли до 78 млн «кубов» в сутки. Такие объемы свидетельствуют, что в этом месяце «Газпром» снова переплатит за транзит. Однако в этот раз превышение сократится до 50%.

Между тем Украина ничего не делает для модернизации своей ГТС, хотя получает от прокачки по ней 2-3 млрд долларов в год, заявил ранее постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.