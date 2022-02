Сериал The Last of Us не выйдет в 2022 году

Москва, 17 февраля. Сериал The Last of Us, премьера которого ожидалась в этом году, выйдет на год позже. Контент-директор HBO и HBO Max Кейси Блойс объяснил причину переноса показа шоу.

По его словам, съемки проекта до сих пор идут в Канаде. Поэтому кинематографисты не успеют доснять и смонтировать выпуски в этом году.

«В 2022 году он не выйдет в эфир, так как они все еще снимают в Канаде. Думаю, вы увидите сериал в 2023 году», — пояснил Блойс в интервью THR.

Он обнадежил, что ему далось посмотреть первые эпизоды проекта. Представитель стримингового сервиса пришел в восторг от серий, пишет «Культуромания».

The Last of Us состоит из десяти эпизодов. В основе сюжета лежит серия игр от студии Naughty Dog. Режиссером сериала выступил Крейг Мазин, снявший «Чернобыль» для HBO. Пилотный эпизод делал российский режиссер Кантемир Балагов, получивший известность благодаря фильмам «Теснота» и «Дылда».