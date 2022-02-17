Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 февраля 11:52
11:52
Олимпийские игры 2022
ОКР направил запрос в МОК по поводу церемонии награждения фигуристов
11:51
Происшествия
Глава Бурятии взял на контроль ситуацию с попавшей в рабство женщиной под Воронежем
11:51
Экономика
Почему в случае топливного кризиса в США протесты в Канаде покажутся «детским утренником»
11:47
Армия
Бойцы ВСУ обстреляли из минометов окраины Донецка
11:47
Происшествия
Штраф 500 тысяч рублей заплатил покровец за организацию азартных игр
11:46
Происшествия
Исчезнувшая в ФРГ россиянка могла уйти в монастырь или попасть в секту
11:45
Экономика
Минстрой рассмотрит вопрос продления семейной ипотеки после 2022 года
11:45
Политика
Карта Reuters с российским Крымом взбесила украинцев
11:44
Олимпийские игры 2022
Объявлена программа российских фигуристок на индивидуальном турнире ОИ-2022
11:42
Общество
Свыше 160 единиц спецтехники пополнят парк Татарстана в целях сохранения лесов
Все новости

Моргенштерн просит 100 тыс. долларов за выступление на корпоративе

Шоу-бизнес
Моргенштерн просит 100 тыс. долларов за выступление на корпоративе
instagram.com  /  @morgen_shtern

Москва, 17 февраля. Популярный рэпер Моргенштерн рассказал о своем заработке на корпоративах. По его словам, для некоторых лиц у него есть скидка.

Музыкант не забросил концертную деятельность. Он выступает, но в основном на корпоративах. Эпатажный артист констатировал, что сохраняет статус одного из самых высокооплачиваемых исполнителей отечественного шоу-бизнеса.

«Ценник начинается от 100 тысяч долларов. Депутатам скидка», — иронично заявил 23-летний музыкант в интервью генеральному продюсеру «Нового Радио» Роману Емельянову.

Скандальный рэпер, который эмигрировал из России, намерен в скором времени отправится в европейский тур. По его словам, запланированы выступления в Лондоне и Праге.

Моргенштерн опроверг, что окончательно переехал в Объединенные Арабские Эмираты. По словам брата музыканта, артист продал почти все имущество и бизнес в России, пишет телеканал «360».

На эпатажного артиста уже завели несколько дел из-за пропаганды наркотиков. Правоохранительные органы нашли в трех клипах исполнителя незаконную рекламу запрещенных веществ.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Моргенштерн просит 100 тыс. долларов за выступление на корпоративе
корпоратив гонорар моргенштерн
Комментировать