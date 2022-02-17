Моргенштерн просит 100 тыс. долларов за выступление на корпоративе

Москва, 17 февраля. Популярный рэпер Моргенштерн рассказал о своем заработке на корпоративах. По его словам, для некоторых лиц у него есть скидка.

Музыкант не забросил концертную деятельность. Он выступает, но в основном на корпоративах. Эпатажный артист констатировал, что сохраняет статус одного из самых высокооплачиваемых исполнителей отечественного шоу-бизнеса.

«Ценник начинается от 100 тысяч долларов. Депутатам скидка», — иронично заявил 23-летний музыкант в интервью генеральному продюсеру «Нового Радио» Роману Емельянову.

Скандальный рэпер, который эмигрировал из России, намерен в скором времени отправится в европейский тур. По его словам, запланированы выступления в Лондоне и Праге.

Моргенштерн опроверг, что окончательно переехал в Объединенные Арабские Эмираты. По словам брата музыканта, артист продал почти все имущество и бизнес в России, пишет телеканал «360».

На эпатажного артиста уже завели несколько дел из-за пропаганды наркотиков. Правоохранительные органы нашли в трех клипах исполнителя незаконную рекламу запрещенных веществ.