Зачем Запад врал о российском вторжении на Украину

На улицах Киева сплошная благодать: танки в город так и не вошли, с неба ракеты не попадали, «зеленых человечков» все еще можно увидеть исключительно по телевизору. Ни один прогноз западных стран не сбылся — Россия на Украину не вторглась. Рассказываем, кому и почему была выгодна истерика вокруг российского блицкрига и чего ждать дальше.

Повышение градуса напряженности

О возможности российского вторжения на Украину западные страны, особенно США и Великобритания, предупреждали еще с осени прошлого года, постоянно перенося даты предполагаемой атаки. Однако с февраля информационная кампания Запада превратилась в откровенную истерику, подкрепленную не менее истеричными практическими мерами. Сначала ряд зарубежных СМИ сообщил точные даты российского вторжения — 15 или 16 февраля, а затем из страны начали массово эвакуироваться иностранные посольства.

Более того, из-за риска возникновения полномасштабных боевых действий Украину покинули военные инструкторы из США, Канады и Великобритании, которые последние годы методично готовили местные вооруженные силы к войне с Россией.

All UK troops to withdraw from Ukraine as Russia could invade `at almost no notice’ ???? https://t.co/lNe8ytQmC3 — The Independent (@Independent) February 12, 2022

В общем, градус напряженности вырос неоднократно, и даже у тех, кто изначально в возможность конфликта не верил, появились некоторые сомнения. Ведь не мог же Запад предпринять столько мер и так упорно настаивать на конкретных датах, не имея для этого никаких оснований.

На этом фоне в российском политическом и экспертном сообществе укрепилось мнение, что, если за границей так настойчиво себя ведут, значит, могут готовить какую-нибудь провокацию на Донбассе, чтобы вынудить Россию встать на защиту его населения, но впоследствии роль агрессора переложить на Москву (как это было в 2008 году в Грузии). Похожий тезис, например, озвучила представитель МИД России Мария Захарова:

«Мы делаем вывод, что наши американские и британские коллеги, видимо, знают о неких готовящихся на Украине силовых акциях, способных существенно осложнить ситуацию в сфере безопасности», — заявила она.

Позже дипломат добавила, что из-за опасений насчет провокаций со стороны Украины или третьих стран было принято решение о «некоторой оптимизации штатов российских загранучреждений на Украине».

Так как войны, естественно, не случилось, может показаться, что истерика зарубежных политиков и СМИ была напрасной. Отчасти это так. Однако, если посмотреть на цели нагнетания обстановки теми или иными игроками, становится понятно, что о войне все думали в последнюю очередь. На первом плане, скорее, были попытки зарубежного истеблишмента решить за счет украинской темы собственные задачи.

Попытки сгладить внутренние углы

Одна из самых явных причин, почему на Западе так усердно начали продвигать тезис о грядущем вторжении России на Украину, — наличие у зарубежных политиков собственных глубоких проблем в своих странах. Например, сейчас далеко не самые хорошие времена для правящей элиты в Канаде и Великобритании.

С декабря прошлого года британский политический ландшафт сильно осложняют слухи о возможном смещении с поста премьер-министра Бориса Джонсона. Согласно декабрьским опросам института YouGov, 66% британцев негативно относятся к действующему премьеру. А местное издание The Guardian сообщало, что уже более 15 депутатов от Консервативной партии публично призвали Джонсона покинуть свой пост. Официальной причиной кампании, развернувшейся против премьера, стало нарушение им коронавирусных ограничений.

Boris Johnson’s 50 lies, gaffes and scandals as PM's future hangs in the balance - Mirror Online https://t.co/dirowJRBk0 — Mars Pioneer (@MarsPioneer) February 16, 2022

В Канаде, которая заявляла о готовности оказать Киеву материальную военную помощь, а также планировала вдвое увеличить численность своих инструкторов на Украине, внутриполитическая обстановка не лучше. С конца января по всей стране проходят многочисленные акции протеста против коронавирусных ограничений, уже давно переросшие в массовые беспорядки. На днях глава столичной полиции Питер Слоли даже подал в отставку из-за «неспособности навести порядок в городе». Премьер-министр страны Джастин Трюдо 15 февраля заявил, что для ликвидации общественного взрыва готов пойти на экстренные меры. В общем, ситуация не из простых.

NOW - PM Trudeau invokes the Emergencies Act, the successor to the War Measures Act, to quell protests in Canada. pic.twitter.com/9LcMjj2i8x — Disclose.tv (@disclosetv) February 14, 2022

На этом фоне для Оттавы и Лондона тиражирование мифа о приближении новой войны в Европе идеально подходит для попыток отвлечь население от собственных социально-экономических или политических проблем, переориентировав его внимание на вызовы международной безопасности. Такая тактика уже давно используется всеми без исключения странами, которые хоть что-то представляют из себя на международной арене. К тому же запугивание «российской угрозой» выгодно Лондону для дальнейшего обеспечения своего оборонно-промышленного комплекса, который для «защиты Украины» уже заключил с Киевом контракты на строительство кораблей и развитие военно-морских баз.

Борьба за титул главного миротворца

Еще двумя странами, активно вовлеченными в украинскую повестку, являются Франция и, естественно, США, на чьих разведданных и основываются большинство обвинений России в подготовке к войне. В этом контексте интересными выглядят усилия Парижа, которые якобы направлены на деэскалацию обстановки. Официальной целью недавнего визита в Россию президента Эммануэля Макрона как раз было обсуждение с Владимиром Путиным европейской безопасности и путей мирного разрешения ситуации вокруг Украины.

Macron spoke with Putin this morning (follow-up after their long meeting in Moscow earlier this week). Common will to maintain the dialogue both on implementation of Minsk Agreements & security in Europe. Macron told Putin sincere dialogue not compatible with escalation. #Russia pic.twitter.com/bAYJ259842 — Aurélie Bonal (@AurelieBonal) February 12, 2022

По факту данная поездка абсолютно ничем не закончилась, да и не должна была, так как цели Макрона изначально отличались от заявленных. В ближайшие месяцы во Франции пройдут президентские выборы, а к действующему главе государства у населения накопилось немало претензий. Поэтому все, чего на самом деле хотел добиться Макрон поездкой в Россию, — это показать своему электорату, что он сильный и независимый европейский лидер, который может положить конец военной напряженности и стать неким связующим мостом между Россией и Западом.

Причем к зарабатыванию политических очков через внешнюю политику он прибегает уже не в первый раз. До этого Макрон делал из себя «великого европейского правителя» путем продвижения идеи о необходимости стратегической независимости Европы от США. Все же помнят его безрезультатный демарш со «смертью мозга НАТО»? К тому же, о каком миротворчестве французского президента можно говорить всерьез, если он был первым из всех европейских лидеров, кто выразил готовность разместить войска в Румынии для «сдерживания российской агрессии»?

Аналогичная ситуация наблюдается и в США, чьи политики и СМИ выдавали все новые и новые прогнозы наступления России на Украину чуть ли не каждый день. Их тщетная настойчивость даже привела к тому, что в правдоподобности американских данных начали сомневаться не только союзники по НАТО, но и руководство самой Украины.

President Joe Biden and Ukrainian President Volodymyr Zelensky are expected to speak later today, amid US warnings that a Russian invasion of Ukraine could happen as soon as this week.https://t.co/fLYHBp8KML — CNN Breaking News (@cnnbrk) February 13, 2022

В конечном счете одной из целью такого подхода Вашингтона вполне может быть так называемый «марш мира». Это когда ты сначала рассказываешь всем, что грядет новая война, а потом, когда она не случается, записываешь это себе в заслуги. Мол, русские не решились только потому, что мы сработали на упреждение и вскрыли их коварные планы. Для такого же «сдерживания» предназначены и постоянные угрозы санкциями с параллельной переброской дополнительных воинских контингентов в Румынию, Германию и Польшу.

В общем, по итогу Вашингтон может превратить свой недуг с провальными прогнозами в подвиг и показать всему миру, что именно благодаря его усилиям новой войны не случилось. Особенно это выгодно Джо Байдену на фоне недавних репутационных потерь США в Афганистане, поселивших у некоторых европейцев сомнения в силе Белого дома. Кроме того, помимо политического фактора, нельзя забывать про экономические выгоды для США от подогревания истерики вокруг Украины. Формирование образа России как агрессора не только поддерживает их оборонно-промышленный комплекс, но и продвигает интересы Вашингтона в энергетической сфере.

A U.S. "Blood for oil" war?

Ukrainian President Zelensky said the pipeline was a "dangerous geopolitical weapon".

Environmentalists ask how Nord Stream 2 fits with efforts to tackle man-made climate change.

Politicians fear a dependence on Russian energy.https://t.co/5OV84rdP4V — EmpathyEducates (@empathyeducates) February 15, 2022

Речь идет все о том же противодействии росту влияния в Европе российских газовых компаний. Например, в начале месяца новый контракт на поставку газа из РФ заключила Венгрия. А Германия все также не спешит отказываться от «Северного потока-2». В условиях текущей нехватки энергоресурсов в Европе Вашингтон такое положение дел не устраивает уже категорически. Поэтому активизация кампании по очернению России на международной арене помогает ему снизить привлекательность «агрессивных» энергоресурсов и повысить привлекательность своих — «праведных», пусть и экономически невыгодных.

????????President Vladimir #Putin: #Russia supplies #Hungary with natural gas under long-term contracts that were extended last year to 2036. Thus, Hungarian consumers can buy gas at prices below the market spot prices that have substantially increased in #Europe recently pic.twitter.com/Fn0xvhSomR — Russia in RSA ???????? (@EmbassyofRussia) February 3, 2022

Покой нам только снится

Таким образом, вся эта истерика по поводу российского вторжения на Украину, в первую очередь, используется западными странами для решения своих внутренних проблем, повышения политических рейтингов отдельных политиков или более агрессивного продвижения в мире своих экономических интересов. Конечно, в материале упомянуты далеко не все причины, по которым Западу выгодна сложившаяся ситуация. Однако ясно одно: войны на Украине, на самом деле, не особенно-то ждут. Она никому выгодна не будет. А вот использовать «возможность ее начала» — очень удобный инструмент реализации своих личных целей.

Интересно, что пока от происходящего, по мнению издания «Страна», страдает больше всего сама Украина. В частности, на фоне всеобщего информационного хаоса обрушился украинский рынок еврооблигаций и Киев уже не может занимать деньги на внешнем рынке. Только у правительств других государств или же под их гарантии. Также удар по экономике наносят ограничения, которые ввели страховые компании на авиаполеты и морские перевозки в Украину.

При этом украинское руководство неоднократно пыталось охладить пыл западных партнеров. Об отсутствии признаков готовящегося вторжения заявляли и в министерстве обороны, и даже сам Владимир Зеленский. Видимо, смирившись с тем, что Запад непременно ждет атаки русских танков, в Киеве решили расслабиться и получать удовольствие и репутационные дивиденды. 16 февраля в стране отпраздновали новый государственный праздник — День единения, который был учрежден за два дня до этого.

Ukraine’s president @ZelenskyyUa declares Wednesday a ‘day of unity’.

“We are told that February 16 will be the day of the attack. On this day we will hoist national flags” @7NewsAustralia pic.twitter.com/ocMbIsmJNS — Sarah Greenhalgh (@GreenhalghSarah) February 14, 2022

В его пропагандистских целях сомневаться не приходиться, так как официально он должен усилить «консолидацию украинского общества, укрепить его устойчивость в условиях роста гибридных угроз, информационно-пропагандистского, морально-психологического давления на общественное сознание».

NEW: Blinken says US has seen 'no meaningful pullback' of Russian forces from the Ukraine borderhttps://t.co/qxXY7NpGuI — Ana Cabrera (@AnaCabrera) February 16, 2022

Вместе с тем снижения этого давления в ближайшее время не предвидится. После провала очередных прогнозов британские и американские СМИ продолжили писать, что война еще может начаться, только теперь непонятно когда. А, например, эстонская разведка назначила новой датой начала наступления второю половину февраля. Так что этот сериал однозначно продлен на еще один сезон.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.