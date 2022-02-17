Ученые из университета в Тюбингене выявили способность орангутанов создавать орудия труда

Тюбинген, 17 февраля. Орангутаны могут изготавливать или использовать готовые каменные орудия, заявили специалисты Тюбингенского университета в Германии. Статья с результатами исследования была опубликована в научном журнале PLOS ONE.

Данный вид приматов является единственной человекообразной обезьяной. Специалисты из Германии провели эксперимент в одном из зоопарков Норвегии. С помощью научного подхода они выяснили, что орангутаны способны не только использовать орудия для своей выгоды, но и создавать необходимые им предметы. Например, одна из самок обезьян в британском зоопарке смогла самостоятельно добыть каменный отщеп после того, как ученые показали ей, как это сделать.

«Наше исследование — первое, в котором сообщается, что необученные орангутаны могут спонтанно использовать острые камни в качестве режущих инструментов», — сообщили авторы научной работы.

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