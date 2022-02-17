Спецназ Северо-Западного округа Росгвардии провел боевые стрельбы под Петербургом

Санкт-Петербург, 17 февраля. Боевые стрельбы снайперов, расчетов пулеметов подразделений ОМОН, СОБР, разведки и спецназа Северо-Западного округа Росгвардии прошли в Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе округа.

В сообщении отмечается, что во время тренировочного мероприятия бойцы Росгвардии отработали ведение огня из пулеметов и снайперских винтовок с разных дистанций. Военнослужащие выполняли нормативы по стрельбе стоя, лежа, с колена и из-за укрытия. Для отработки навыков был отведен ограниченный промежуток времени.

Согласно информации пресс-службы Северо-Западного округа Росгвардии, боевые стрельбы проходили в сложных погодных условиях в дневное и ночное время.

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Также в пресс-службе Южного военного округа сообщили, что из Крыма после учений в места постоянной дислокации вернулись около десяти автомобильных колонн, передает RT.