Продюсер Роднянский назвал расистами критикующих сериал по «Властелину колец»

Москва, 17 февраля. Продюсер и режиссер Александр Роднянский отреагировал на многочисленную критику в адрес сериала по «Властелину колец», обрушившуюся на проект из-за темнокожих актеров. Кинодеятель назвал недовольных комментаторов расистами.

Роднянский посвятил пост на своей странице в Instagram ситуации вокруг сериала, вдохновленного произведениями Джона Р.Р. Толкина. По словам продюсера, после выхода тизера шоу под названием «Властелин колец: кольца власти», в котором появились чернокожие эльф Арондин и дочь короля гномов принцесса Диса, в российском сегменте Сети начался «крестовый поход». Критики утверждали, что в Средиземье вообще не может быть людей с темным цветом кожи.

Режиссер подчеркнул, что ему такая позиция абсолютно непонятна. По мнению Роднянского, в придуманном мире может быть все, что заблагорассудится. Кроме того, мир на экране должен отражать сегодняшнюю реальность, полагает продюсер. А критикующих сериал из-за темнокожих актеров режиссер считает расистами.

«Правило не верить людям, которые говорят «Я не расист, но…», никогда меня не подводило. Эта фраза и есть первейший признак расизма», — цитирует Роднянского «Культуромания».

Prt Scr instagram.com / @alexander.rodnyansky

Ранее культуролог Андрей Пархоменко прокомментировал ФАН появление темнокожих актеров в сериале по «Властелину колец». Он отметил, что любая экранизация вправе считаться самостоятельным произведением.