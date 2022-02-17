На Украине придумали гениальный выход из энергетического кризиса

Москва, 17 февраля. Правительство Украины готовится резко изменить законодательство, регулирующее добычу природного газа. Предполагается, что в стране будет введена система дифференцированной рентной платы за добычу топлива, пишет РИА Новости.

Новый механизм базируется на местном аналоге российского налога на добычу полезных ископаемых. Ранее он был фиксированный, однако теперь этот показатель будет устанавливаться, основываясь на уровне большей из трех величин: средней стоимости импортного природного газа, цене газа на хабе Trading Hub Europe и котировках на украинских товарных биржах.

Правительство рассчитывает в результате реформы в пять раз увеличить сбор ренты за добычу природного газа в сравнении с текущим годовым показателем. Эта нагрузка ляжет на плечи граждан страны, как это было ранее. Напомним, что с 2014 года газ продается с наценкой по импортному паритету. Зимой она достигала 7 400%.

Украина готовится компенсировать нехватку топлива за счет российского газа, закупаемого через Венгрию. Стране также пришлось модернизировать газотранспортную систему, чтобы начать физический импорт газа из Будапешта.