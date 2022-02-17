Женщина в Мордовии пырнула ножом сожителя

Саранск, 17 февраля. В МВД России по Мордовии возбудили уголовное дело в отношении женщины, нанесшей ножевое ранение своему сожителю.

По данным регионального МВД, уроженка Нижегородской области распивала в одном из домов поселка Ромодановский Махоркосовхоз алкогольные напитки со своим приятелем. В какой-то момент мужчина начал обвинять ее в неверности. При этом он приблизился к женщине с ножом в руке, заточкой которого занимался, сообщают «Известия Мордовии».

Инстинктивно она схватила его руку и пырнула пострадавшего в грудь его же ножом, нанеся проникающее ранение с повреждением внутренних органов. Оперативники уголовного розыска задержали женщину, она признала свою вину.

Ранее ФАН сообщал о расследовании в Подмосковье инцидента с поножовщиной. По версии следствия, мать и дочь распивали вместе спиртные напитки. В ходе вспыхнувшей пьяной ссоры мать схватила кухонный нож и ударила им свою дочь. Возбуждено уголовное дело.