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Происшествия
Женщина в Мордовии пырнула ножом сожителя
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Женщина в Мордовии пырнула ножом сожителя
Происшествия
Женщина в Мордовии пырнула ножом сожителя
 /  Пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области

Саранск, 17 февраля. В МВД России по Мордовии возбудили уголовное дело в отношении женщины, нанесшей ножевое ранение своему сожителю.

По данным регионального МВД, уроженка Нижегородской области распивала в одном из домов поселка Ромодановский Махоркосовхоз алкогольные напитки со своим приятелем. В какой-то момент мужчина начал обвинять ее в неверности. При этом он приблизился к женщине с ножом в руке, заточкой которого занимался, сообщают «Известия Мордовии».

Инстинктивно она схватила его руку и пырнула пострадавшего в грудь его же ножом, нанеся проникающее ранение с повреждением внутренних органов. Оперативники уголовного розыска задержали женщину, она признала свою вину.

Ранее ФАН сообщал о расследовании в Подмосковье инцидента с поножовщиной. По версии следствия, мать и дочь распивали вместе спиртные напитки. В ходе вспыхнувшей пьяной ссоры мать схватила кухонный нож и ударила им свою дочь. Возбуждено уголовное дело.

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